"Lo atraparon", dice entre lágrimas Jeff-On sobre captura de Nicolás Maduro

El artista venezolano Jefferson Donado, conocido como Jeff-On, también reaccionó al a captura de Nicolás Maduro.

El querido cantante publicó una serie de historias en su Instagram entre lágrimas y brindó algunos comentarios sobre lo sucedido durante la madrugada de este sábado, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump diera a conocer que Madura fue capturado.

"Lo atraparon", dijo entre lágrimas Jeff-On a sus más de 30 mil seguidores en Instagram.

Reveló que la noticia se la dijo su hermana: "Me despertó mi hermana, lo atraparon... ¡Wow! Chamo, nosotros soñamos con esta vaina".

"Atraparon a Maduro, hemos soñado con esto, gracias. ¡Viva Venezuela libre!", agregó.

Además, Jeff contó que llegó a su casa de Guanacaste anoche, a la 1:30 a. m. y de regreso observó la noticia de los bombardeos, pero reconoció: "No aguanté".

"Y ahora qué va a pasar, va a pasar todo, la libertad. Es el principio señores, esto es grande", citó.

Fue finalista en dos programas de Teletica Formatos como Nace una Estrella y Mira Quien Baila.