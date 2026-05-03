“Lo agarró y lo mató”: Vestuarista de Teletica sufre trágica pérdida

Una salida rutinaria terminó en tragedia este domingo. Sandra Carvajal, vestuarista de Teletica﻿, vivió momentos de angustia cuando su perrito fue atacado por otro can mientras caminaban.



Según relató, todo ocurrió en cuestión de segundos. Su mascota, Gianni, un perro de 14 años, fue atacado por un pitbull que, aparentemente, se encontraba sin el debido resguardo dentro de una vivienda.

“Hoy un pitbull me arrebató un pedazo de mi corazón. Descansa en paz mi cachorrito 2012-2026” escribió.



Cuando Carvajal pasaba frente a la casa, el animal logró alcanzarlo a través de un portón que no contaba con mecanismos de seguridad, lo sujetó y lo jaló hacia el interior, impidiendo cualquier intento de intervención.﻿

Lamentablemente, Gianni murió en el lugar.

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La situación fue compartida en redes sociales por personas cercanas a Carvajal. Entre ellas, Lula Prada, quien expresó el dolor por lo ocurrido:









“1 ﻿ 4 años de amor, compañía, de historia… que se fueron en segundos por la irresponsabilidad de a ﻿ lguien más”, escribió.





Prada recalcó que el mensaje no va dirigido contra la raza del perro, sino contra la falta de responsabilidad de algunos dueños. ﻿ “Si tienes un perro con fuerza y potencial de daño, entrénalo, asegura tu casa, refuerza el portón… no es opcional”, agregó.





También la empresaria y maquillista Mariana Uriarte se pronunció sobre el caso: “Sandrita es la mejor mamá perruna. Hoy salió a caminar con su perrito y un pitbull se lo arrebató y lo mató. No hay palabras para un dolor así”, comentó.