"Lo adapté a ella, con sus medidas y todo", dice diseñador tico que vistió a Thalía

La reconocida actriz y cantante mexicana Thalía lució este fin de semana en Los Ángeles un conjunto de un vibrante tono fucsia. El traje fue protagonizado por la cuerina, los accesorios metálicos y los vuelos.



El artista detrás de este original look es el diseñador costarricense Kevin Rojas, quien ha vestido a grandes artistas latinas como Ivy Queen y Ana Bárbara.



Para Rojas, poder vestir a la "Reina Latina" era un sueño que inició en 2019. Teletica.com conversó con el diseñador, quien narró cómo fue que trabajó con la protagonista de María La del Barrio.