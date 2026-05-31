Lluvia, una guitarra y miles de voces: Ed Sheeran y una noche de conexión absoluta

Ni la lluvia apagó la magia. Mientras la previa del concierto hacía pensar que el espectáculo sería para el olvido, Ed Sheeran se encargó, con guitarra en mano, de reconectar y poner todo en orden para dar un gran concierto en su retorno a Costa Rica tras nueve años.

Pese a llevar un look más renovado, que aquel del 2017, el cantautor no desentonó y junto a su fiel guitarra comenzaron su reencuentro con Costa Rica, eso sí con media hora de retraso (7:30 p. m.), aunque como buen británico luego se disculpó por esto.

Para ese momento, el Estadio Nacional ya lucía lleno, pese a que un fuerte aguacero no parecía mermar anunciando que sería el invitado de la noche.

Una masa multicolor de capas comenzaron a salir para esperar la salida del músico, que mientras todos esperaban al frente del escenario principal, el artista sorprendió al aparecer de repente en la tarima B.

You need me fue la primera canción con la que abrió el repertorio de casi 30 canciones por toda su carrera.

La lluvia le jugó la primera mala pasada en su segunda canción al no servirle su teclado, pero se lo explicó al público y siguió con lo suyo, encantar al público tico.

Concierto Ed Sheeran en Costa Rica

Los fanáticos calentaron al inicio, pero en largos tramos perdía un poco el hilo, por lo que la pólvora y el colorido de la enorme pantalla trataba de poner picante al asunto. Pero luego la lluvia desapareció, lo que permitió que el artista y su público conectaran más.

Así pasaron algunos temas que enamoraron como Shappire (con fuegos artificiales) y Castle on the hill, para luego volver nuevamente a la tarima B y así sentirse más íntimo.

Ed agradeció volver a este “bello país” para luego seguir con un repaso musical que incluyó pop y un poco de folk multicolor en toda su enorme pantalla. El británico sabe aprovechar muy bien esos recursos.

Ya de regreso a la tarima principal, por primera vez invitó a sus músicos de acompañamiento al escenario para interpretar algunos sencillos, y ya no estar él y su guitarra solos.

Con ellos tocó Galway Girl y I don’t care, canción que canta junto a Justin Bieber de ahí sus referencias en pantalla, así como Camera, donde le pidió al público sacar una foto con sus flash para que las luces parpadearan una y otra vez al ritmo de la música.

Concierto ﻿ Ed Sheeran en Costa Rica

Photograph, una de las canciones más esperadas de la noche fue el abreboca del climax del concierto, pues anunciaba que venía lo mejor.

Pero el verdadero premio para sus verdaderos fans que llegaron desde temprano y aguardaron entre la lluvia fue escuchar dos de sus éxitos mundiales: Thinking out loud y Perfect, donde muchos soltaron las lágrimas.

No por nada son dos de las canciones más escuchadas en la historia de Spotify.

Aunque ninguna como Shape of you, su mítico sencillo que es reconocido en cualquier parte del mundo y pone a bailar a muchos.

Concierto Ed Sheeran en Costa Rica

Con

terminó una noche que Ed Sheeran y su público tuvieron una conexión absoluta que ni la lluvia logró opacar.

Setlist

You need me

Sapphire

Castle on the hill

A team

Shivers

Don't

Eyes closed

Boat

Tenerife sea

Supermarket flowers

Give me love

Galway girl

Nancy Mulligan

I don't care

Old phone

Repeat it

Camera

Celestial

Photograph

Song writers medley

Thinking out loud

Perfect

I see fire

I'm a mess

Bloodstream

Afterglow

Shape of you

Azizam

Bad habits