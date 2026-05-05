Lluvia de mensajes de apoyo a vestuarista de Teletica tras muerte de su perro

Una salida rutinaria terminó en tragedia este domingo para Sandra Carvajal, vestuarista de Teletica, luego de que su perro Gianni, de 14 años, muriera tras ser atacado por un Pitbull.



Según el relato de Carvajal, todo ocurrió en cuestión de segundos cuando caminaban frente a una vivienda. El perro logró alcanzarlo a través de un portón, lo sujetó y lo jaló hacia el interior, impidiendo cualquier intento de intervención.



La situación fue compartida por personas cercanas, quienes también manifestaron su dolor e indignación.





Lula Prada, del equipo de producción de Teletica Formatos, señaló que lo ocurrido responde a la falta de responsabilidad.

​ “14 años de amor, compañía, de historia… que se fueron en segundos por la irresponsabilidad de alguien más”, expresó, al tiempo que insistió en que el llamado no es contra la raza, sino contra la negligencia.

Por su parte, la empresaria y maquillista Mariana Uriarte lamentó profundamente lo sucedido y aseguró que no hay palabras para describir el dolor. Además, hizo un llamado a la conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas.



Según lo expuesto, tras el incidente no se registraron disculpas ni se asumieron responsabilidades.



El caso generó una fuerte reacción en redes sociales, donde múltiples figuras públicas expresaron su apoyo a Carvajal:



La periodista y presentadora Gabriela Jiménez:

“Qué cosa más terrible mi San! Me uno al dolor y a levantar la voz! me duele mucho todo”.

La humorista ﻿Katherine González: ﻿“Un abrazo y mucha fortaleza”.



El actor Mario Chacón:

​﻿“Lo siento muchísimo, Sandrita. Les mando un fuerte abrazo directo al corazón a George y a vos. Los quiero mucho”.

La exreina de belleza Karina Ramos:

​“Ay mi Sandri no hay palabras de verdad. Te quiero mucho y a Gianni también. Tuvo la mejor vida que un perrito podría tener, con una súper mamá. Un abrazote, mucha fuerza. Definitivamente no es justo”.

Victoria Fuentes, locutora, escribió “abrazote fuerte para vos mi Sandrita bella y para Jorge que vivieron ese momento tan terrible, qué duro, no puedo ni imaginarlo, qué impotencia”.



La presentadora y creadora de contenido Keyla Sánchez agregó:

​“Me duele tantísimo. Que Diosito les dé fortaleza a todos. Los quiero”.

La maquillista e influencer Mariana Uriarte: “te abrazo amiga”.



La exreina de belleza Elena Correa indicó:

“Me parte el alma escuchar este video. Lo siento tanto mi Sandri”.

La modelo Marcella Negrini:

​“Qué tristeza, me parte el alma. Te abrazo con todo mi corazón y que Diosito me le dé muchas fuerzas”.

El caso reabre el debate sobre la tenencia responsable de animales y la importancia de garantizar condiciones seguras para evitar este tipo de hechos.

