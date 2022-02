"Lloraba bastante y dudaba de mí", cuenta artista tico recién firmado por Warner Music

"De madrugada, escribía y decía '¿será que vale la pena estar aquí componiendo?' Estaba llorando porque no sabía si me iba a servir de algo en mi vida. Yo lloraba bastante, decía '¿será que puedo?' Y dudaba de mí". Esas son palabras de Siho Villalobos, tico recién firmado por Warner Music.

Dudar de su talento y potencial es uno de los momentos difíciles que atraviesan los artistas, y este joven promesa no fue la excepción. Él confesó a Teletica.com que dudó de sí mismo, pero eso no lo detuvo para seguir soñando.

Hace menos de una semana, el oriundo de Ciudad Quesada, San Carlos, fue firmado por la importante disquera.

El joven promesa junto a Julián Villalta, representante de Warner Music.

"Yo me acuerdo que estaba en la casa de la mamá de Deeikel (amigo y colega) y me llamó Julián, justo estábamos comiendo. Me dice 'somos Warner Music de México' y yo me sentí raro y me fui al balcón. Quedamos de vernos, fuimos a comer con él y con mi mánager Alonso "Pollo" Acuña, charlamos y luego hicimos un Zoom. Siempre creyeron en mí y me dieron la oportunidad. Cuando llegué vi la pantalla que decía Siho Villalobos, mi logo, Warner Music y el certificado, me quería poner a llorar, estaba muy feliz.

"A los 15 minutos llamé a mi familia, fue una mala idea, porque empecé a llorar como un chiquito desconsolado, mis papás llorando y mis hermanas súper contentas. Fue muy lindo, saber que todo valió la pena y me da motivación para seguir", explicó el cantante de 18 años sobre su fichaje.

Donovan Camacho de Warner, Alonso "Pollo" Acuña, Siho Villalobos y Julián Villalta.

Lo más duro ha sido separarse de su familia: en noviembre del año pasado, Villalobos se mudó de su natal San Carlos para perseguir este sueño. Kavvo, su gran amigo y colega, lo recibió en su hogar.

"Kavvo me dio la mano, me dio la casa, me dio todo, porque en ese momento no tenía ningún ingreso. Antes yo dormía en una colchoneta, pero nos cambiamos a una casa en mejores condiciones, hoy por hoy, gracias a Dios estamos bien", agregó.

En diciembre del año pasado, Siho Villalobos presentó su canción Rezas feat. Deeikel y, en poco tiempo, alcanzó la posición número uno en Spotify y otras plataformas digitales.



Rezas, recientemente, pasó el primer millón de reproducciones en YouTube y ya supera 1.3 millones de streamings en Spotify.

​Tras la firma con Warner Music, el cantante y rapero está muy emocionado por el disco que está preparando.



"Desde que me dijeron que en el contrato venía incluido un álbum, desde ese momento empecé a crearlo. Escribo y grabo todos los días. El álbum se llama Waze, es de reggaetón, trap y dancehall, y es un tanto explícito", finalizó el músico emergente.