"Llena de mucha ilusión", Johanna Solano se prepara para nuevo reto en televisión

La modelo y atleta Johanna Solano será la presentadora de "Nace una Estrella" junto al periodista Édgar Silva. Esta propuesta de Teletica la tomó como "una sorpresa por supuesto positiva".

Solano, quien además fue Miss Costa Rica y entró al top 10 en Miss Universo, trabajó como conductora en la Revista Mundialista, también en Teletica, y en otro programa mexicano. En este último estuvo durante tres años.

Este domingo 2 de mayo asumirá un nuevo reto en el formato original de canto de su Teletica: "Nace una Estrella". Conversamos con Johanna sobre esta nueva experiencia.



¿Te tomó por sorpresa la propuesta?

La verdad que sí, fue una sorpresa por supuesto positiva. La verdad no me esperaba la noticia. Es un formato que desde que ha existido lo he seguido y, en general, los formatos de Teletica están llenos de muy buena vibra y positivismo, entonces ahora poder ser parte de uno como presentadora me llena de mucha ilusión la verdad.



¿Cómo te preparás al saber de la noticia una semana antes del estreno?



Por supuesto que he contado con el acompañamiento de la productora Vivian y de Édgar, me han ayudado pasando algunos datos y de mi parte enterándome de quiénes son los participantes. Ya hemos tenido varias reuniones para familiarizarme con la dinámica, entonces creo que se han encargado de tenerme bastante informada, siento que estoy en el grupo desde hace más tiempo.



¿Cómo mezclarás este papel con tus otros trabajos? (presentadora del programa De.mentes en TD Más y proyectos personales)

Lo positivo que rescato en cuanto a agenda es que los programas son los domingos en la noche, que realmente es un tiempo que dedicaba para estar en mi casa y descansar, entonces es un espacio que ya tenía disponible. Quizás los sábados sí por las tardes, que son los ensayos, tengo que ajustar un poco más mi día porque es un día que destinaba a hacer entrenamientos largos. Pero por supuesto que es una oportunidad única y a la que quiero sacarle provecho, entonces lo demás pasa a un segundo plano.



¿Qué esperas de esta temporada de "Nace una Estrella"?

Estoy muy ilusionada por el grupo de participantes y el grupo de trabajo. El programa está lleno de magia, sorpresas y positivismo y creo que eso es bueno y en general esta temporada me tiene bastante contenta. La última vez que fui parte de un formato fue hace dos años en "Dancing with the Stars" y sé la forma de trabajar de Teletica, sé qué pasa tras bambalinas, y sé que todo está lleno de aprendizaje, este año me toca desde otra parte y sé que voy a aprender muchísimo.



¿Cómo recibís los comentarios de las personas al saber de tu participación?

Me llena de mucha felicidad, Costa Rica siempre me ha demostrado amor y cariño y mensajes positivos, eso por supuesto que se agradece. Les agradezco el apoyo por muchos años en las áreas que he emprendido en mi vida, espero que ese apoyo sea por siempre. Y obviamente pone algún compromiso positivo de mi parte para hacer las cosas bien por ellos.