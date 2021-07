Llega a Latinoamérica el episodio final de 'Keeping up with the kardashians'

Los próximos martes 20 y 27 de julio, a las 10p. m., la audiencia de Latinoamérica vivirá el cierre de una era con el doble episodio final de "Keeping Up With The Kardashians", la reunión final.

Esta conversación será conducida por el host estadounidense Andy Cohen, quien se sentará junto a la familia más querida de los últimos tiempos para develar confesiones y misterios que nunca salieron a la luz.

Después de 20 temporadas, por primera vez, la familia Kardashian-Jenner será interrogada en este gran final y despedida, que promete generar lágrimas.

Andy le pregunta a la famosa familia por qué están terminando su icónica serie documental. Kris admite lo siguiente: "todos nos sentimos un poco abrumados. Lo habíamos hecho durante tanto tiempo".

"Keeping Up With The Kardashians" es el reality show más visto en la historia de la televisión, con 20 temporadas ininterrumpidas al aire, durante 14 años.