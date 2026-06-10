Literatura llegará a pacientes y sobrevivientes de cáncer mediante donación de libros

La actividad Vivir a libro abierto permitirá la entrega gratuita de 150 ejemplares de la novela El año en que aprendí a vivir a pacientes, familiares, cuidadores y sobrevivientes de cáncer.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Fondo para el Financiamiento de Proyectos de las Artes Literarias del Colegio de Costa Rica, instancia adscrita al Ministerio de Cultura y Juventud, así como de la Asociación de Pacientes con Linfoma, Leucemia y Mieloma de Costa Rica (AGALEMO).

El evento se realizará el próximo 27 de junio en el Auditorio de la Universidad Hispanoamericana, en Tibás. Además de la entrega de libros, incluirá un espacio de diálogo sobre la experiencia de transformar vivencias difíciles en historias que acompañen a otras personas.

El autor de la obra, Miguel Fuentes Durán, explicó que la decisión de donar los ejemplares a asociaciones de pacientes responde al deseo de que el libro llegue primero a quienes conocen de cerca los desafíos asociados a una enfermedad.

La novela aborda la historia de una persona que enfrenta un diagnóstico de cáncer y presenta distintas perspectivas sobre el proceso, incluyendo las de familiares, cuidadores y profesionales de la salud.

La actividad será gratuita. Cada persona inscrita recibirá un ejemplar firmado por el autor.