Limp Bizkit se presentará por primera vez en Costa Rica en festival Loserville

Por primera vez en su historia, Limp Bizkit tocará en suelo costarricense. La banda estadounidense, emblema del nu metal y referente mundial del rock alternativo, encabezará el festival Loserville, que se realizará el próximo 2 de diciembre en Parque Viva y promete convertirse en el espectáculo rockero más ambicioso realizado en el país.

Junto a los intérpretes de Break Stuff y Nookie, el line up incluye a 311, Yungblud, RiFF RAFF, Ecca Vandal y Slay Squad, en una cita que reunirá a 14 mil personas y que destaca por su nivel técnico, artístico y su carácter internacional.

La producción está a cargo de ONE Entertainment , y el objetivo es claro: ofrecer a la comunidad rockera una experiencia sin precedentes.

​ “Este será un megaconcierto en todos los sentidos. Es una producción que hemos trabajado con visión y mucho detalle”, afirmó Juan Carlos Campos , productor general del festival.

Las entradas estarán disponibles en los próximos días en www.eticket.cr, con precios desde ₡44.500 en Gramilla y ₡84.500 en Golden Circle, además del beneficio de Tasa 0 a 3 meses con BAC Credomatic, lo que permite pagos mensuales desde ₡17.367.

Limp Bizkit: el debut más esperado

Con más de 40 millones de discos vendidos y una carrera que marcó a toda una generación, Limp Bizkit finalmente llegará a Costa Rica. Su álbum más icónico, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, vendió más de un millón de copias en su primera semana y los catapultó al estrellato.

Han sido nominados al Grammy, ganadores de varios MTV Awards, y siguen siendo un nombre clave en festivales como Lollapalooza y Rock am Ring.

Su presentación en Loserville promete ser explosiva, enérgica y llena de nostalgia, con clásicos como Rollin’, My Way y Take a Look Around, además de temas recientes como los de su disco Still Sucks.

Más figuras internacionales

Yungblud, una de las voces más auténticas del rock contemporáneo, también dirá presente. Su inclusión en el histórico concierto Back to the Beginning de Ozzy Osbourne, este año, lo consolidó como uno de los artistas más relevantes del género.

Por su parte, 311 regresa con su fusión de rock, reggae y funk, con éxitos como Amber y Down. Además, el rapero RiFF RAFF, la explosiva Ecca Vandal y la banda californiana Slay Squad aportarán diversidad sonora y actitud al evento.

Loserville no es solo un concierto, es una celebración de la cultura rock. Desde su cartel hasta su montaje técnico, el festival busca posicionarse a la altura de las grandes citas internacionales.

Con una audiencia proyectada de 14 mil personas y un ambiente de pura intensidad, esta será una noche que quedará grabada en la memoria colectiva del país.