Licencia para especular: ¿quién debería ser el próximo James Bond?

Desde hace casi un año, Denis Villeneuve está confirmado para dirigir la próxima entrega del agente 007, la primera desde que Daniel Craig abandonó el papel. Las productoras Amy Pascal y David Heyman se sumaron al proyecto en marzo de 2025. La gran pieza que falta: ¿quién se pondrá el esmoquin?

El proceso de casting –el primero que no supervisa la familia Broccoli, que cedió el control creativo a Amazon MGM el año pasado– se está llevando con el hermetismo de siempre. Eso no ha frenado la frenética especulación sobre quién será el próximo Bond.

Las casas de apuestas tienen sus favoritos: Callum Turner, Jacob Elordi y Aaron Taylor-Johnson encabezan la lista. Pero AP decidió ir más lejos –bastante más lejos– y proponer una selección propia. Con un Bond nuevo por primera vez en más de dos décadas, alguien tenía que hacerlo.

A continuación, algunos candidatos poco convencionales, ordenados de menos plausible a bastante legítimo.

Steve Buscemi

Suena descabellado. Suena perfecto. James Bond podría ser americano –el papa ya lo es– y si el papel recayera en Steve Buscemi, sería automáticamente la película más esperada del año.

Sandra Hüller

Ya ha quedado bastante claro que hay muy poco que Hüller no pueda hacer. Es capaz del drama más exigente (La zona de interés, Anatomía de una caída) y de una amplia gama de comedias (la reciente Proyecto Hail Mary, Toni Erdmann). Más que la mayoría de las estrellas de cine actuales, tiene la melancolía seductora y letal de Bond. Además de que protagonizaría una gran escena de karaoke al estilo 007.

Hugh Laurie

Los productores buscan, según se dice, un Bond más joven, pero uno mayor podría darles terreno más nuevo que explorar. Esta es una franquicia que supera los 50 años, así que un 007 de más de 60 no parece descabellado. Laurie ha incursionado en el thriller de espionaje (sobre todo en la adaptación de John le Carré El infiltrado). Sabemos por House que tiene un trato magnífico con los pacientes en situaciones de vida o muerte. Y es un genio de la comedia que sabe llevar un traje.

Tony Hale

De Buster Bluth (Arrested Development) a Forky (Toy Story 4). El siguiente paso lógico es James Bond. La progresión habla por sí sola.

Dominic West

West hizo una audición para Bond cuando Craig fue elegido, pero a sus 56 años sigue siendo una opción legítima. Tiene el encanto y la sonrisa pícara de un sucesor natural de Sean Connery. Ya interpretó a un espía británico en Johnny English: El espía que se creía otro, y The Wire lo asocia para siempre con el trabajo policial de verdad. Un actor de esa serie consiguiendo el papel de Bond... y que no fuera Idris Elba. La idea tiene su gracia.

Aaron Pierre

Y aquí acaba el juego. Pierre, el actor británico de 31 años, es la opción más seria de la lista, y quizás de todas las listas. Su aplomo distinguido lo convierte en un James Bond natural, casi inevitable. Rebel Ridge basta como argumento. A menos que Buscemi decida intervenir, Pierre tiene todos los ingredientes.