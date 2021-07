LGBT, "Friends" y #FreeBritney: seis puntos clave de las nominaciones a los Emmy

"The Crown" y "The Mandalorian" están a la cabeza de la reñida carrera por los premios Emmy, que abordan temas espinosos en plena guerra del streaming.



Esto es lo que hay que saber sobre las nominaciones a los prestigiosos premios de la televisión.



¿Qué es la televisión ?

Cada año que pasa, los Emmy se ven obligados a plantearse una misma pregunta existencial: ¿qué es la televisión?



¿Se trata de "Small Axe", de Steve McQueen, una serie de cinco películas realizadas para la pantalla chica sobre los inmigrantes antillanos de Londres que fue aclamada por la crítica pero no compitió por los premios Óscar?



¿O acaso "Hamilton", una grabación en directo del exitoso musical de Broadway, difundida en Disney+?



Con el streaming, las fronteras son cada vez más difusas, pero los 25.000 votantes de los Emmy marcaron sus preferencias el martes: "Hamilton" acaparó 12 nominaciones mientras que "Small Axe" obtuvo sólo una.



Guerra del streaming

En una era televisiva a la que con frecuencia se le denomina la "guerra del streaming", los recién llegados al mercado tuvieron un día muy desigual.



En su segundo año de funcionamiento, Disney+ y Apple TV+ triunfaron, obteniendo 71 y 34 nominaciones respectivamente.



La incipiente HBO Max también se impuso con "Hacks" y "The Flight Attendant", ayudando a HBO a superar a su rival Netflix en nominaciones.



Pero en un mercado cada vez más saturado, algunos tenían que pagar el precio: Paramount+ sólo obtuvo seis nominaciones, y la plataforma Peacock de la NBC se hundió con sólo dos nominaciones en su año de lanzamiento.



El "comeback" de la nostalgia

En medio de los estudios que compiten con superhéroes y efectos especiales para enamorar a sus abonados, se coló un dulce aroma de nostalgia el martes.



La esperada reunión de los chicos de "Friends", producida por HBO Max y que se emitió a finales de mayo, compite por cuatro premios.



Fue la oportunidad de revancha para Courteney Cox, que interpreta el papel de Mónica en la serie y coproduce el episodio de la reunión: era la única de los seis compañeros que nunca había sido nominada a los Emmy.



El presentador estrella Conan O'Brien, una estrella de los programas de entrevistas durante casi 30 años que se retiró en junio, también recibió una nominación por su programa "Conan".



Primera mujer transgénero

En su 73ª edición, los premios Emmy dieron el martes un paso más hacia la inclusión de la diversidad.



Michaela Jaé Rodríguez, madre de familia en la serie "Pose", es la primera mujer transgénero nominada a un Emmy por un papel principal en una serie dramática.



Producida por FX, la serie de cuatro temporadas explora la cultura de los salones de baile, una salida musical para los jóvenes homosexuales y transexuales en el Nueva York de los años 80, asolado por la epidemia del sida.



Su nominación es un "gran avance" para las mujeres transexuales en Hollywood, elogió GLAAD, una organización estadounidense que promueve una mayor inclusión del colectivo LGBTQ en los medios de comunicación.



Britney en pantalla

Las nominaciones a los premios de la televisión destacaron a una mujer que por mucho tiempo quiso mantenerse lejos de los reflectores, Britney Spears.



Un largometraje documental de FX sobre la estrella del pop, producido en colaboración con el periódico The New York Times, podría ganar dos premios Emmy.



Titulado "Framing Britney Spears", se centra en el papel de los paparazzi y la prensa sensacionalista en el declive de la cantante.



La artista está inmersa en una batalla judicial para que se le levante la tutela a la que está sometida desde 2008. Este tema se ha hecho viral en las redes bajo la etiqueta #FreeBritney (liberen a Britney).



Esta cita no puede ser de más actualidad: el miércoles se abre una nueva etapa de la saga judicial.