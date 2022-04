Leyendas de la música rinden tributo a Joni Mitchell antes de los Grammy

Leyendas de la música honraron el viernes a la canadiense Joni Mitchell, ícono del folk detrás de clásicos como "A Case Of You", en una gala benéfica previa a los Grammy.



Artistas como Herbie Hancock, Cyndi Lauper, Angelique Kidjo y Stephen Stills, junto con el principal nominado al Grammy de este año, Jon Batiste, rindieron homenaje a la vasta obra de Mitchell, de 78 años, en la gala de MusiCares.



"Ha sido un buen año", dijo en la alfombra roja la artista conocida por su distintivo contralto y su guitarra de afinación abierta, que para la ocasión lució un kimono con lentejuelas y una boina negra.



La velada marcó una rara aparición pública para Mitchell, quien en 2015 sufrió un aneurisma cerebral que la dejó temporalmente incapaz de hablar y cuyas secuelas requirieron una extensa fisioterapia.



Pero el viernes estaba radiante y dijo a los periodistas que tenía "ideas" artísticas pese a que sigue enfocada en mejorar su salud.



Al ser consultada por los periodistas sobre cómo estaba de salud, respondió que "bastante bien" y que había "mejorado".



La influyente artista que inspiró a tantos, desde Neil Diamond hasta Prince, es quizás mejor conocida por su álbum de 1971 "Blue", una inmersión profunda en el desamor.



El verano pasado, "Blue" alcanzó, en su 50 aniversario, el primer puesto en iTunes, superando incluso a "Sour" de la sensación del pop Olivia Rodrigo.



Expresando su propio asombro por el hito, Mitchell explicó la perdurable popularidad de su álbum y su reciente resurgimiento: "Tal vez la gente quiera profundizar un poco más".



"Nadie escribe letras como Joni"

El gran jazzista Hancock, quien en 2007 lanzó un álbum tributo a Mitchell titulado "River: The Joni Letters", elogió el "coraje" artístico de su vieja amiga.



"Ella desnuda su alma, pero lo hace de una manera muy poética", dijo Hancock a la AFP en la alfombra roja, horas antes de interpretar la canción de Mitchell "Hejira" en el escenario.



Y agregó que Mitchell, a quien muchos consideran una de las grandes compositoras del siglo XX, le enseñó "cómo escuchar letras".



"Algunas personas, y yo soy una de ellas, cuando escuchamos música, escuchamos las armonías y las texturas musicales, y las letras suenan como un galimatías", continuó.



Sin embargo, la "poesía" de Mitchell lo impresiona, dijo Hancock: "Nadie escribe letras como Joni".



"Ella nos ha dado a todos el coraje de decir la verdad", dijo por su parte Billy Porter, quien rindió homenaje a Mitchell cantando su amada "Both Sides Now".



"Usar nuestro arte para crecer; usar nuestro arte para sanar", señaló. "Para liberar a otras personas, ella es poderosa de esa manera".



La gala de MusiCares, repleta de estrellas, es una tradición anual del ala caritativa de la Academia de Grabación que recauda dinero para ayudar a los músicos necesitados antes de los Premios Grammy.



La celebración de este año también contó con una conmovedora actuación remota de "A Case Of You" de Graham Nash, del grupo de folk Crosby, Stills, Nash & Young, una banda a la que Mitchell influyó profundamente y con la que compartió una rica relación de trabajo.



Tuvo una relación con David Crosby y también con Nash, y ésta última ruptura sirvió como inspiración para varias de las canciones de "Blue", incluida la conmovedora "A Case of You".



En un mensaje grabado, Neil Young envió a Mitchell "mucho amor", mientras que Stephen Stills asistió a la ceremonia en Las Vegas y elogió a Mitchell como "una de las grandes artistas de este mundo".



Stills tocó la guitarra mientras Brandi Carlile cantaba una alegre interpretación de "Woodstock" en una noche repleta de actuaciones, que emocionó a muchos, especialmente a Mitchell.



"Podría retirarme ahora y dejar que otras personas lo hagan", bromeó al aceptar el premio. "Todos estuvieron espléndidos".