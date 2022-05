Leyendas de ABBA pasan "el relevo" con concierto de avatares de última generación

Por AFP Agencia | 25 de mayo de 2022, 5:33 AM

El grupo de pop sueco ABBA inicia el viernes una serie de conciertos en Londres con avatares digitales de última generación que "tomarán el relevo" de los cuatro septuagenarios de la banda.



"Pusimos nuestros corazones y nuestras almas en esos avatares y tomarán el relevo", dijo a la AFP Björn Ulvaeus, uno de los miembros del cuarteto escandinavo, en Estocolmo antes del estreno.



Tras casi cuatro décadas de silencio y separación de hecho, ABBA sacó en noviembre un nuevo album ("Voyage"). El grupo también había anunciado la construcción de una sala especial en Londres para un espectáculo digital preparado durante años con expertos en efectos especiales.



Si bien serán las voces actuales de Anni-Frid, Björn, Benny y Agnetha (acrónimo de "ABBA") las que se escucharán, no serán ellos en carne y hueso los que se verán en escenario, sino cuatro "ABBAtars" difundidos en holograma, que representan a los miembros del grupo con sus rostros de 1979.



Tras otras experiencias mixtas de conciertos de hologramas de artistas desaparecidos o demasiado cansados, los cuatro esperan haber dado esta vez con la clave para transmitir la emoción.



"Es uno de los proyectos más audaces que se han hecho en el mundo de la música", consideró Björn Ulvaeus, quien compuso la mayoría de los grandes éxitos de la banda con su compañero Benny Andersson.



"No tengo idea de cómo lo recibirá el público, pero creo que sentirán el poder emocional de los avatares, que los verán como personas reales", dice Björn, quien a los 77 años es el mayor de los miembros de ABBA.



Los movimientos de los septuageniarios fueron captados en estudio para reproducirlos en el escenario.



Aunque los avatares aparecerán a veces con los legendarios trajes de los años setenta emblemáticos de ABBA, también estarán vestidos con trajes futuristas, según los avances del concierto.



Están programados conciertos los siete días de la semana hasta inicios de octubre, en una sala de 3.000 plazas en el este de Londres (el "ABBA Arena").



"No sé para los demás, pero en mi caso yo estaba más estresado hace un mes que hoy. Ahora sé que hemos dado lo mejor de nosotros", afirma Björn.



"Casi otra persona"

Los cuatro avatares fueron desarrollados en colaboración con una empresa de efectos visuales de George Lucas, director de la saga Star Wars.



Para Björn Ulvaeus, las omnipresentes imágenes de archivo de ABBA lo prepararon para verse ante su gloria de 30 años.



"Para la mayoría de la gente será sin duda raro, pero me he visto como una persona más joven casi todos los días, toda mi vida desde que nos separamos", dice la estrella, que lanza al mismo tiempo un espectáculo musical en Suecia dedicado a Fifi Brindacier.



"De una forma u otra, en fotografía, en la televisión, así que estoy bastante acostumbrado a 'él' (...) Soy yo pero es casi otra persona", dice una de las dos "B" de ABBA.



"Cuando veo mi avatar en el escenario, es como una mezcla. Es como si tuviera una vida infundida en este tipo que se ve en la pantalla", afirmó.



Ganador del Festival de Eurovisión de 1974, ABBA ha cosechado un éxito mundial gracias a sus canciones como "Waterloo", "¡Gimme! ¡Gimme! Gimme!(A Man after Midnight)" y "The Winner Takes it All" hasta su disolución a principios de los 80.



Pero, para sorpresa de todos, el éxito de la banda continuó tras su ruptura, alimentado por ingeniosas reposiciones como la serie de películas "Mamma Mia".



Con cientos de millones de discos vendidos en todo el mundo, ABBA ha contribuido en gran medida al éxito de la industria musical sueca, que sigue siendo el tercer país exportador de música después de Estados Unidos y el Reino Unido.



En Londres, el público disfrutará de una hora y media de concierto, con la presencia de una decena de músicos.



Pero no hay planes de volver a ver a ABBA en directo ni de sacar un nuevo álbum.



"ABBA no tiene planes... Así son las cosas", dijo Björn Ulvaeus a la AFP.