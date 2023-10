Leonora Jiménez sobre su boda: “La gente cree que será gigante y pomposa"

"Cuando uno madura y aprende a amarse, se da cuenta que una relación tóxica que ha tenido es un espejo no del otro, sino de uno mismo. Y uno debe de trabajar en eso para elegir relaciones sanas. Yo he aprendido que amar esa sombra que también existe en cada uno de nosotros, es evolucionar con ella. Entonces eso me ha ayudado a tener esa relación, que para mí es el mejor regalo que Dios me ha podido dar. Y para mí la boda es un reflejo de eso, demostrando que no se necesita accesorios para que sea increíble", insistió la rubia.