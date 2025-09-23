Leonardo DiCaprio regresa a los cines con ‘Una batalla tras otra’

Una batalla tras otra, la nueva película escrita, dirigida y producida por Paul Thomas Anderson, que reúne a un elenco de primera encabezado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro, junto a Regina Hall, Teyana Taylor y la actriz debutante Chase Infiniti, se estrenará este 24 de setiembre de 2025.



Clasificada como un thriller de acción con tintes de comedia y drama, la cinta combina persecuciones espectaculares con momentos de humor absurdo y una profunda carga emocional. Anderson propone un relato contemporáneo donde la tensión, la sátira y la reflexión sobre la familia conviven a lo largo de la trama.



La historia sigue a Bob Ferguson (DiCaprio), un revolucionario venido a menos que vive entre la paranoia y la marihuana, alejado del sistema y dedicado únicamente a criar a su hija adolescente, Willa (Infiniti).

Su rutina se ve sacudida cuando su antiguo enemigo, interpretado por Sean Penn, reaparece tras 16 años y la joven desaparece misteriosamente. A partir de entonces, Bob emprende una frenética búsqueda que lo obligará a enfrentarse a los fantasmas de su pasado y a cuestionarse qué significa realmente ser padre.

Leonardo DiCaprio regresa con ‘Una batalla tras otra’, la nueva apuesta de Paul Thomas A.

​Paul Thomas Anderson llevaba dos décadas acariciando la idea de este proyecto, inspirado en parte en la novela Vineland de Thomas Pynchon. El cineasta lo describe como una historia profundamente contemporánea sobre la familia y la resistencia.

​ “Lo que quiero ver en pantalla es algo con lo que pueda identificarme. En esta película, todo se reduce a dos preguntas: ¿podrá este padre encontrar a su hija? y ¿qué significa ser una familia?”, señaló.