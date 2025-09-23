Leonardo DiCaprio regresa a los cines con ‘Una batalla tras otra’
La película estrena este jueves en cartelera nacional.
Una batalla tras otra, la nueva película escrita, dirigida y producida por Paul Thomas Anderson, que reúne a un elenco de primera encabezado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro, junto a Regina Hall, Teyana Taylor y la actriz debutante Chase Infiniti, se estrenará este 24 de setiembre de 2025.
Clasificada como un thriller de acción con tintes de comedia y drama, la cinta combina persecuciones espectaculares con momentos de humor absurdo y una profunda carga emocional. Anderson propone un relato contemporáneo donde la tensión, la sátira y la reflexión sobre la familia conviven a lo largo de la trama.
La historia sigue a Bob Ferguson (DiCaprio), un revolucionario venido a menos que vive entre la paranoia y la marihuana, alejado del sistema y dedicado únicamente a criar a su hija adolescente, Willa (Infiniti).
Su rutina se ve sacudida cuando su antiguo enemigo, interpretado por Sean Penn, reaparece tras 16 años y la joven desaparece misteriosamente. A partir de entonces, Bob emprende una frenética búsqueda que lo obligará a enfrentarse a los fantasmas de su pasado y a cuestionarse qué significa realmente ser padre.
Paul Thomas Anderson llevaba dos décadas acariciando la idea de este proyecto, inspirado en parte en la novela Vineland de Thomas Pynchon. El cineasta lo describe como una historia profundamente contemporánea sobre la familia y la resistencia.
“Lo que quiero ver en pantalla es algo con lo que pueda identificarme. En esta película, todo se reduce a dos preguntas: ¿podrá este padre encontrar a su hija? y ¿qué significa ser una familia?”, señaló.
Leonardo DiCaprio, que venía persiguiendo una colaboración con Anderson desde hace más de 20 años, encontró en este guion la oportunidad ideal.
“Bob es un hombre que perdió la capacidad de luchar por lo que ama y toda la película es el intento por redescubrirla. Es un relato sobre intentar ser valiente en una época dominada por el miedo”, explicó el actor.
Además, el intérprete realizó casi todas sus escenas de acción, desde persecuciones en carretera hasta saltos desde edificios, una decisión que refuerza el carácter físico y tangible de la producción.
La producción se filmó en diversas localidades de California y Texas, con persecuciones diseñadas al detalle por Anderson y su equipo de stunts, en las que los autos reales y los escenarios naturales sustituyen al CGI.
El reparto aporta matices inesperados a la trama. Benicio del Toro interpreta a Sensei, el maestro de artes marciales de Willa que se convierte en aliado clave de Bob. Regina Hall encarna a Deandra, una figura moral dentro de un mundo de revolucionarios caóticos, mientras que Teyana Taylor da vida a la enigmática y explosiva Perfidia.
Para Chase Infiniti, la joven actriz que debuta como Willa, el rodaje fue también un proceso de transformación personal.
“Cuando leí el guion me pareció que Willa era el núcleo de la historia. Su relación con Bob impulsa toda la película”, afirmó.
Más allá del espectáculo visual y las secuencias de acción, Una batalla tras otra se sostiene en el vínculo entre un padre y su hija, en la fragilidad y la resiliencia de los lazos familiares frente al miedo, la violencia y la memoria.
En palabras de la productora Sara Murphy, “en el fondo, esta es una historia atemporal sobre lo que un padre es capaz de hacer para proteger a su hija, rodeada de caos, humor y adrenalina”.
Vea este filme en cines nacionales a partir de este jueves.