Leo Jara bloqueó páginas de espectáculos para "tener paz mental"

Leonardo Jara, finalista de Nace una Estrella, decidió bloquear las páginas de espectáculos desde que inició el programa para no leer malos comentarios y así cuidar su salud mental.

Así lo confesó durante una entrevista con Teletica.com, este miércoles, de cara a la final del concurso de canto.

"El consejo que nos habían dado desde un principio es “no lean comentarios” y yo lo tomé bastante a pecho: desde el día que entré bloqueé las páginas de espectáculos literalmente, las silencié por 30 días y he tenido bastante paz mental. Por más fuerte psicológicamente que sea, pues no se me dan mucho esas cosas, y sos un ser humano y de tanto darle y darle, llegás a dudar, inclusive de vos mismo", señaló el cartaginés.