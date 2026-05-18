Lejos de las postales turísticas, Valentina Maurel reivindica otra Costa Rica en Cannes

La costarricense Valentina Maurel presentó en Cannes Siempre soy tu animal materno, una historia familiar situada en San José, la ciudad que la cineasta prefiere filmar, lejos de las playas turísticas de su país.



La película, el primer largometraje de Costa Rica en figurar en la selección oficial del Festival de Cannes, forma parte de la sección Una Cierta Mirada, la segunda en importancia después de la competición por la Palma de Oro.



La cinta cuenta el regreso de Elsa a su país, después de estar estudiando en Bélgica. En San José se reúne con su hermana, que vive sola en la casa familiar y que ha dejado los estudios. También ve a sus padres, divorciados, cada uno con sus problemas.



San José tiene un protagonismo especial. Maurel huye de las imágenes de postal turística de su país y se recrea filmando su ciudad: detalles de las calles, fachadas, plazuelas, postes eléctricos...

​"Lo que se conoce de mi país son las playas y hemos interiorizado mucho esa forma turística de ser nosotros mismos, de lo que hablamos de nosotros mismos y lo que mostramos", explica. "Yo quiero rebelarme contra eso y mostrar más bien San José", remata."Para mí es muy cinematográfica [...] y siempre intento filmarla como si fuera otra ciudad, como si fuera Tokio o París".

Las dos hermanas de la historia son muy diferentes. Elsa, pragmática y generosa, no entiende que su hermana pequeña Amalia haya dejado la universidad y prefiera adentrarse en temas esotéricos y religiosos.

​"Lo que me interesaba a mí es esa sensación extraña, como del espacio interior que tiene uno cuando vuelve al lugar del que vino e intenta pensarlo desde Europa. Cuando uno, por complejo de inferioridad, adopta la sensación de que Europa es el centro del mundo", explica a AFP Maurel, que tiene también nacionalidad francesa.

"Entonces, el lugar del que uno vino se vuelve periférico", dice. "Ese sentimiento me ha generado siempre culpa, tensión".

