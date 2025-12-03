Legend vuelve a sonar: los Wailers traerán a Costa Rica el disco más icónico del reggae

La carrera de Bob Marley va más allá de un solo disco o una sola canción. Eso sí, el disco Legend, un recopilado de canciones junto a la banda The Wailers, se ha convertido en la obra más icónica de los jamaiquinos, y los ticos la podrán escuchar en su totalidad este 11 de diciembre.

Pero ¿qué hace de Legend una producción legendaria?

Las 14 canciones contenidas en la obra se han convertido en himnos que se han cantado generación tras generación en todos los rincones del mundo.

Se calcula que las ventas de Legend alcanzan los 25 millones en todo el planeta, y la revista Rolling Stone la colocó en el puesto 45 cuando hizo la lista de los 500 álbumes de todos los tiempos.

“Bob Marley creó su música desde un lugar profundamente espiritual, uno que impulsó su activismo y generó positividad. Sin duda, esa es la base de por qué su música sigue vigente. Incluso si no compartís ese trasfondo, igual podés sentir afinidad por una música magnífica hecha por artistas verdaderamente talentosos”, explicó el experto musical de la revista The Saturday Evening Post, Troy Brownfield.





Marley, junto a Bunny Wailer y Peter Tosh, fundaron la agrupación en 1963 en la capital de Jamaica, Kingston, ganando primero fama a nivel local, para convertirse con el tiempo en uno de los grupos más reconocidos del reggae roots.

En Legend, Bob y los Wailers recogen éxito tras éxito de sus últimos años juntos, dejando por fuera algunas de las tonadas de sus primeros años.

Canciones de Legend

Is This Love

No Woman, No Cry (Vincent Ford)

Could You Be Loved

Three Little Birds

Buffalo Soldier (Bob Marley/N.G. Williams)

Get Up, Stand Up (Bob Marley/Peter Tosh)

Stir It Up

One Love/People Get Ready (Bob Marley/Curtis Mayfield)

I Shot the Sheriff

Waiting in Vain

Redemption Song

Satisfy My Soul

Exodus

Jamming

El concierto de The Wailers es producido por ACI Artistas Creativos y Free Productions.