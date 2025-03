¡Le salió el tiro por la culata! Daniel Céspedes en bronca con periodista de Telenoticias

Al querido periodista y presentador de Buen Día Daniel Céspedes le salió el tiro por la culata cuando decidió apostar contra su excompañero de Telenoticias Juan Manuel Vargas.

En el adelanto de la revista matutina que realiza la edición matutina del noticiero el pasado viernes, Céspedes molestó a Vargas sobre el partido de Saprissa- Cartago del domingo. Daniel en múltiples ocasiones ha confesado ser "saprissista envenenado", mientras que Vargas es oriundo de la Vieja Metropoli y apoya al equipo brumoso.

El presentador de Buen Día dijo que si Cartago ganaba se pondría la camiseta de este club y le pagaría un desayuno al jefe de información de la edición matutina de Telenoticias. Por su parte, si Vargas perdía debía ponerse la camiseta morada y pagarle el desayuno a Céspedes.

El Deportivo Saprissa perdió 2-1 contra los brumosos en el Fello Mesa, por lo que ahora Daniel deberá pagar su apuesta. Vea la reacción del turrialbeño en el siguiente video, en el adelanto de la revista matutina la mañana de este lunes:

Juan Manuel Vargas no tardó en recordarle a Daniel Céspedes su compromiso, cuestionándole por qué aún no vestía la camiseta blanquiazul. Ante esto, el periodista de Buen Día respondió que lo haría "cuando me la traigan". Sin dudarlo, Vargas aseguró que se la entregaría "mañana mismo", por lo que habrá que esperar hasta este martes para ver si el turrialbeño cumple con la apuesta.

Por su parte, la periodista y excompañera de Céspedes, Yahaira Piña, también intervino en la conversación, recordando que el desayuno prometido como parte del trato aún sigue pendiente.

Cabe recordar que Daniel Céspedes fue parte de la edición matutina de Telenoticias durante varios años, donde compartió labores con Piña. Sin embargo, en junio del año pasado, tomó la decisión de renunciar al noticiero para asumir un nuevo reto profesional como presentador y periodista de Buen Día.