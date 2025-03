Le escribió una canción a cada ex y las convirtió en su álbum debut: conozca a Gloriana Pacheco

La exitosa saga de Netflix, A todos los chicos que me enamoré, sigue a Lara Jean, quien escribe cartas a sus examores sin enviarlas. Inspirada en esa idea, la cantautora costarricense Gloriana Pacheco convirtió sus propias experiencias en su álbum Capituloves.



A sus 24 años, la artista moraviana cuenta que el proyecto nació de los diarios que escribió en su adolescencia durante una entrevista con Teletica.com. Con ocho canciones, cada una dedicada a una expareja, recorre desde el primer amor hasta el crecimiento personal.



Su pasión por la música comenzó en la infancia con clases de ballet y piano. A los 18, empezó a compartir covers en YouTube, pero en 2021 apostó por su música original. Capituloves surgió al reencontrar sus diarios y compartir maquetas con amigas.

​“Una de mis amigas me dijo: ‘¿Por qué no hacer una canción para cada ex?. Así nació este proyecto, que organiza mis vivencias en orden cronológico. La última canción, 'Mejor Sola que Mal Acompañada', marca un cierre personal, es una canción que me dedico", contó.