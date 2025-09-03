Latin Mafia anuncia concierto en Costa Rica: preventa de entradas ya está disponible

La banda mexicana de indie pop Latin Mafia regresará a suelo costarricense el próximo domingo 9 de noviembre de 2025, cuando se presente en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén.

La productora Jogo confirmó que ya inició la preventa de boletos para el esperado espectáculo.



Las entradas se ofrecen en distintas localidades, con precios que van desde los ₡40.000 en zonas con descuento hasta los ₡75.000 en las más exclusivas.

<span id="selectionBoundary_1756903778822_526197613594682" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



La primera etapa de preventa estaba dirigida a tarjetahabientes de American Express, disponible desde el 1° de setiembre. A partir de este miércoles, los clientes de BAC Credomatic podrán adquirir sus tiquetes. La venta general para el resto del público comenzará el viernes 5 de setiembre mediante la plataforma eticket.cr.



Las localidades habilitadas son las siguientes:

​Patadas de Ahogado (mayores de 12 años): ₡50,000 precio regular, ₡40,000 con descuento.

Jogo (mayores de 18 años): ₡60,000 precio regular, ₡48,000 con descuento.

Julietota (mayores de 12 años): ₡75,000 precio regular, ₡60,000 con descuento.

Además, se ofrece la modalidad Tasa 0 a seis meses para quienes adquieran las entradas con BAC Credomatic.