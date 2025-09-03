Latin Mafia anuncia concierto en Costa Rica: preventa de entradas ya está disponible
La agrupación mexicana se presentará el 9 de noviembre en el Centro de Eventos Pedregal. Todos los detalles aquí.
La banda mexicana de indie pop Latin Mafia regresará a suelo costarricense el próximo domingo 9 de noviembre de 2025, cuando se presente en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén.
La productora Jogo confirmó que ya inició la preventa de boletos para el esperado espectáculo.
Las entradas se ofrecen en distintas localidades, con precios que van desde los ₡40.000 en zonas con descuento hasta los ₡75.000 en las más exclusivas.
La primera etapa de preventa estaba dirigida a tarjetahabientes de American Express, disponible desde el 1° de setiembre. A partir de este miércoles, los clientes de BAC Credomatic podrán adquirir sus tiquetes. La venta general para el resto del público comenzará el viernes 5 de setiembre mediante la plataforma eticket.cr.
Las localidades habilitadas son las siguientes:
- Patadas de Ahogado (mayores de 12 años): ₡50,000 precio regular, ₡40,000 con descuento.
- Jogo (mayores de 18 años): ₡60,000 precio regular, ₡48,000 con descuento.
- Julietota (mayores de 12 años): ₡75,000 precio regular, ₡60,000 con descuento.
Además, se ofrece la modalidad Tasa 0 a seis meses para quienes adquieran las entradas con BAC Credomatic.
El evento dispondrá de áreas diferenciadas para público mayor y menor de edad, con el fin de garantizar la seguridad y comodidad de todas las personas asistentes.
“Latin Mafia tiene un vínculo muy fuerte con Costa Rica. La primera vez que vinieron la respuesta fue extraordinaria, y estamos seguros de que este regreso será aún más especial”, comentó Adrián Gutiérrez, gerente general de Jogo.
Las entradas estarán disponibles hasta agotar existencias. La productora recomienda seguir sus redes sociales oficiales para conocer actualizaciones y posibles sorpresas relacionadas con el show.