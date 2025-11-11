Latin Grammy: Repase aquí la lista completa de nominaciones

Bad Bunny encabeza la carrera por los próximos Latin Grammy con un total de 12 nominaciones, consolidando su impacto en la industria musical. Le siguen el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso con 10 menciones, misma cifra alcanzada por el compositor y productor mexicano Édgar Barrera, uno de los nombres más influyentes en la creación de éxitos recientes.

La 26ª edición de los Latin Grammy se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas y reunirá a lo mejor de la música latina en una gala que promete alta expectación, especialmente por la fuerte presencia de artistas urbanos, fusiones experimentales y nuevas voces.

A continuación, los nominados en las principales categorías:

Grabación del año

'Palmeras en el Jardín' – Alejandro Sanz

'Baile Inolvidable' – Bad Bunny

'DtMF' – Bad Bunny

'El Día del Amigo' – Ca7riel & Paco Amoroso

'#Tetas' – Ca7riel & Paco Amoroso

'Desastres Fabulosos' – Jorge Drexler & Conociendo Rusia

'Lara' – Zoe Gotusso

'Si Antes Te Hubiera Conocido' – Karol G

'Cancionera' – Natalia Lafourcade

'Ao Teu Lado' – Liniker (ft. Amaro Freitas & Anavitória)

Álbum del año

'¿Y ahora qué?' – Alejandro Sanz

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' – Bad Bunny

'Palabra de To’s (Seca)' – Carín León

'Papota' – Ca7riel & Paco Amoroso

'Raíces' – Gloria Estefan

'Al romper la burbuja' – Joaquina

'Caju' – Liniker

'Cancionera' – Natalia Lafourcade

'Cosa Nuestra' – Rauw Alejandro

'Puñito de Yocahú' – Vicente García

Canción del año

'Palmeras en el Jardín' – Alejandro Sanz

'Bogotá' – Andrés Cepeda

'Baile Inolvidable' – Bad Bunny

'DtMF' – Bad Bunny

'El Día del Amigo' – Ca7riel & Paco Amoroso

'#Tetas' – Ca7riel & Paco Amoroso

'Si Antes Te Hubiera Conocido' – Karol G

'Veludo Marrom' – Liniker

'Otra Noche de Llorar' – Mon Laferte

'Cancionera' – Natalia Lafourcade

Mejor canción pop

'Bogotá' – Andrés Cepeda

'El Día del Amigo' – Ca7riel & Paco Amoroso

'Te Quiero' – Nicole Zignago

'Soltera' – Shakira

'Querida Yo' – Yami Safdie & Camilo

Mejor fusión/interpretación urbana

'Capaz (Merengueton)' – Alleh & Yorghaki

'DtMF' – Bad Bunny

'Roma' – Jay Wheeler

'De Maravisha' – Tokischa & Nathy Peluso

'La Plena (W Sound 05)' – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

Mejor interpretación de reguetón

'Voy a llevarte pa PR' – Bad Bunny

'Brillar' – Lenny Tavárez

'Dile a Él' – Nicky Jam

'Baja Pa’ Acá' – Rauw Alejandro & Alexis y Fido

'Reggaeton Malandro' – Yandel & Tego Calderón

Mejor álbum de música urbana

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' – Bad Bunny

'Underwater' – Fariana

'Naiki' – Nicki Nicole

'MPC (Música Popular Carioca)' – Papatinho

'Elyte' – Yandel

Mejor canción urbana

'XQ Eres Así' – Álvaro Díaz & Nathy Peluso

'DtMF' – Bad Bunny

'La Mudanza' – Bad Bunny

'Cosas Pendientes' – Maluma

'En la City' – Trueno & Young Miko

Mejor álbum de rock

'Legado' – A.N.I.M.A.L.

'A Tres Días de la Tierra' – Eruca Sativa

'Novela' – Fito Páez

'Gigante' – Leiva

'Luna en Obras (En Vivo)' – Marilina Bertoldi

Mejor álbum de música alternativa

'Papota' – Ca7riel & Paco Amoroso

'Bodhiria' – Judeline

'Todos los Días Todo el Día' – Latin Mafia

'Para Quien Trabajas Vol. I' – Marilina Bertoldi

'Daisy' – Rusowsky

Mejor nuevo artista

Alleh

Annasofia

Camila Guevara

Isadora

Juliane Gamboa

Paloma Morphy

Ruzzi

Sued Nunes

Yerai Cortés

Alex Luna

