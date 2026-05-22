'Late Show' de Stephen Colbert se despide tras tensiones con Trump

El espectáculo, que Stephen Colbert condujo desde 2015, fue retirado después de que el comediante se burlara del canal por un acuerdo para compensar con 16 millones de dólares al presidente estadounidense, Donald Trump, por supuestamente editar "maliciosamente" una entrevista con su rival demócrata en las elecciones, Kamala Harris.

Tras 11 años en el aire, el episodio final de 'The Late Show With Stephen Colbert', con el cantante Paul McCartney como invitado, se alargó casi hasta la 1 de la madrugada de este viernes (22.05.2026) y fue el centro indiscutible de atención, pues sus principales rivales,Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel, emitieron antiguos programas para no hacerle la competencia.

La franquicia 'The Late Show' también se 'jubiló' este jueves después de 33 años en CBS.

Colbert habló de "un soborno bien gordo"

CBS ha insistido en que la decisión de cancelar "The Late Show with Stephen Colbert", líder de audiencia en su franja horaria, fue puramente financiera.

Además, ha alegado que fue una coincidencia que la medida se produjera mientras la matriz de CBS, Paramount, intentaba obtener la autorización gubernamental a su fusión de 8.400 millones de dólares con Skydance Media.

Trump, a quien Colbert no mencionó en esta última edición, celebró efusivamente su marcha: "Colbert por fin ha terminado en CBS", publicó en su red Truth Social.

"Sin talento, sin audiencia, sin vida. Era como una persona muerta. Podrías sacar a cualquiera de la calle y sería mejor que este completo idiota. ¡Gracias a Dios que por fin se ha ido!", añadió.

"Hello, Goodbye" en "la tierra de la libertad"

En las semanas previas a la despedida, Colbert, de 62 años, se mostró en ocasiones apagado, sin su habitual alegría. El jueves le dijo a la audiencia: "Estábamos aquí para cubrir las noticias con ustedes, y no sé ustedes, pero yo sí lo he sentido".

McCartney cantó el megaéxito de los Beatles "Hello, Goodbye" ante un repleto teatro Ed Sullivan de Nueva York, donde la banda británica actuó en 1964 cuando hizo su debut en Estados Unidos.

"Pensábamos que Estados Unidos era simplemente la tierra de la libertad, la mayor democracia. Lo era. Espero que aún lo sea", dijo, señalando con el dedo a Colbert.

Sin el papa León XIV, su "invistado soñado

"Hubo cameos de los actores Tim Meadows, Paul Rudd, Ryan Reynolds y Bryan Cranston. Pero no estuvo el papa León XIV, a quien el comediante, un católico devoto, había promocionado durante mucho tiempo como su invitado soñado: "El papa, quien definitivamente iba a ser mi invitado esta noche, canceló", bromeó.

La paradoja del "agujero negro"

Colbert protagonizó un programa ligero marcado por una narrativa en torno a un agujero negro como metáfora de su anunciado final, que acaba absorbiéndolo todo y lo convierte en un mero recuerdo.

El astrofísico Neil DeGrasse Tyson hizo un cameo para explicar que el agujero negro había nacido a raíz de una contradicción: que el 'Late show' fuera "el número uno" y a su vez fuera cancelado, por lo que advirtió de que el resto de programas satíricos estaban bajo la amenaza de "ser destruidos".

Supuesto sesgo liberal vs. libertad de expresión en EE. UU.

Colbert sugirió que ahora disfrutará de su tiempo libre tras una exitosa carrera que incluyó 'The Colbert Report' (2005-2014), un 'spin-off' derivado de su participación en la parodia informativa 'The Daily Show' (1997-2005), ambos de Comedy Central, donde interpretaba a un alter ego conservador.

Los presentadores de programas nocturnos de las principales cadenas estadounidenses han despertado la ira de Trump por sus críticas hacia él, que los acusa de un supuesto sesgo liberal.

El colega de Colbert, el humorista Jimmy Kimmel, fue retirado brevemente del aire en septiembre de 2025 por su canal, ABC, tras las quejas por un comentario que hizo sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.