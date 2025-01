Las películas más esperadas del 2025

El 2025 se postula como un año prometedor en el cine, con una amplia gama de producciones que abarcan desde superhéroes hasta adaptaciones de videojuegos y clásicos renovados. Estos son algunos de los estrenos más esperados:



1. Capitán América: Brave New World (14 de febrero)

El Día de San Valentín será el escenario para el regreso del Capitán América, ahora interpretado por Anthony Mackie. En esta nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel, Sam Wilson asume su papel como líder mientras enfrenta una amenaza que involucra al presidente de los Estados Unidos, Thaddeus "Thunderbolt" Ross, interpretado por Harrison Ford. Este emocionante capítulo también cuenta con las actuaciones de Liv Tyler, Giancarlo Esposito y Tim Blake Nelson.



2. A Complete Unknown (28 de febrero)

Timothée Chalamet da vida a Bob Dylan en este biopic dirigido por James Mangold. La película explora un momento crucial en la vida del músico, cuando electrificó su sonido en 1965, enfrentándose al rechazo de los puristas del folk. Junto a Chalamet, el reparto incluye a Elle Fanning, Edward Norton y Monica Barbaro.



3. Blanca Nieves (21 de marzo)

Disney reinventa su clásico animado de 1937 con Rachel Zegler como Blanca Nieves y Gal Gadot como la Bruja Malvada. Dirigida por Marc Webb, esta versión actualizada promete un enfoque más moderno, alejándose de los estereotipos tradicionales de las princesas.



4. Una película de Minecraft (4 de abril)

El popular videojuego cobra vida en esta adaptación protagonizada por Jason Momoa. La historia sigue a cuatro inadaptados que se adentran en el misterioso mundo cúbico del Supramundo, enfrentándose a Piglins y zombis mientras buscan regresar a casa.



5. Mickey 17 (16 de abril)

Dirigida por Bong Joon-ho, esta intrigante película de ciencia ficción aborda temas de identidad y supervivencia en un futuro distópico. Con su estilo único, el director promete una experiencia visual y narrativa inolvidable.



6. Lilo & Stitch (23 de mayo)

Disney revive este querido clásico de ciencia ficción en una versión de acción real dirigida por Dean Fleischer Camp. Mia Kealoha y Sydney Elizabeth Agudong interpretan a Lilo y Nani, quienes adoptan al travieso experimento 626, desatando una divertida y emotiva historia.



7. Jurassic World: El Renacer (13 de junio)

Esta nueva entrega de la franquicia dinosaurio explora dilemas éticos y científicos relacionados con la clonación y la manipulación genética. Promete revitalizar la saga con una narrativa fresca y emocionante.



8. Superman: Legacy (11 de julio)

James Gunn dirige este reinicio del Hombre de Acero, explorando los orígenes de Superman y su relevancia en el mundo moderno. La película combina acción, emoción y una perspectiva contemporánea.



9. Freakier Friday (8 de agosto)

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan regresan como madre e hija en esta secuela de Un viernes de locos (Freaky Friday). La historia sigue a Anna, ahora madre, enfrentando nuevos desafíos familiares que, una vez más, podrían implicar un intercambio de cuerpos.



10. Misión Imposible: Sentencia Final (7 de noviembre)

Tom Cruise regresa como Ethan Hunt en lo que podría ser el cierre épico de esta legendaria franquicia. Acción intensa, intriga y adrenalina están garantizadas en esta entrega.



11. The Bride (31 de octubre)

Maggie Gyllenhaal reinterpreta el clásico de Mary Shelley en una versión contemporánea que reflexiona sobre las implicaciones éticas de crear nueva vida.



12. Avatar: Fuego y Ceniza (19 de diciembre)

James Cameron amplía el universo de Pandora con esta tercera entrega, que explorará nuevas culturas y enfrentará desafíos ambientales, manteniendo su enfoque en visuales revolucionarios.



13. Wicked: For Good (25 de diciembre)

La historia de Elphaba y Glinda continúa en esta secuela dirigida por Jon M. Chu, con Cynthia Erivo y Ariana Grande como protagonistas. Con nueva música y una narrativa cautivadora, este musical promete cerrar el año con broche de oro.



14. The Battle of Baktan Cross (25 de diciembre)

Paul Thomas Anderson dirige este drama histórico que se centra en las complejidades humanas durante tiempos de guerra, ofreciendo una narrativa profunda y emotiva.