Las mejores canciones de 'break up' de los últimos cinco años

4. The Weeknd - After Hours (2021) En 2021, The Weeknd lanzó el álbum After Hours , que exploró las complejidades de su relación con la modelo Bella Hadid. La canción homónima es una poderosa balada que encapsula el dolor y la añoranza de una ruptura.

5. Christian Nodal - Ya no somos ni seremos (2022) La canción Ya no somos ni seremos, del mexicano Christian Nodal, lanzada en 2022, relata su separación de la cantante Belinda. Esta emotiva balada expresa el deseo de seguir adelante a pesar del dolor y la incertidumbre.

6. Adele - Easy on Me (2021)



Adele dejó una profunda huella en 2021 con Easy on Me, una canción que aborda su divorcio de Simon Konecki. La voz melódica de Adele y sus letras emotivas la convierten en una de las canciones de ruptura más icónicas de la última década.