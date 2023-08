Las historias nunca contadas en los diez años de 'Más que noticias'

"Una de las cosas que las personas no saben es que yo, generalmente, no agendo ninguna entrevista los días que me toca grabar. Confío mucho en Dios y en la vida y, precisamente, le pido a Él que me mande a las personas que necesito entrevistar.

"Entonces, cuando voy a grabar, voy con todos los receptores abiertos y la vida me manda los personajes que tengo que entrevistar. ¡Y tengo una facilidad para identificarlos! Cuando voy en el carro con mi compañero, le digo: 'Pará, pará, ese es un personaje'. Me detengo y, créeme, son historias muy interesantes, que me llegan al corazón y le llegan también a las personas", indicó el también empresario.