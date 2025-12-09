Las fotos que tiró Bad Bunny antes de irse de Costa Rica

A tres días de cerrar su exitoso doble concierto en el Estadio Nacional, Bad Bunny recuerda su paso por Costa Rica por medio de sus redes sociales.

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como “El Conejo Malo”, deleitó a más de ciento diez mil personas el pasado fin de semana. Pese a su ajetreada agenda, aprovechó su visita a suelo tico para pasear y hasta probar el café costarricense.

Teletica.com consultó los movimientos migratorios del artista boricua, quien ingresó a Costa Rica el jueves previo a sus presentaciones, junto a su padre y hermano.

Según Migración, Martínez Ocasio abandonó el país el martes (ver el siguiente video).





La gira Debí Tirar Más Fotos World Tour continuará en México a partir del 10 de diciembre.



