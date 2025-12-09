Entretenimiento
Las fotos que tiró Bad Bunny antes de irse de Costa Rica
La gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ continuará en México a partir del 10 de diciembre.
A tres días de cerrar su exitoso doble concierto en el Estadio Nacional, Bad Bunny recuerda su paso por Costa Rica por medio de sus redes sociales.
Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como “El Conejo Malo”, deleitó a más de ciento diez mil personas el pasado fin de semana. Pese a su ajetreada agenda, aprovechó su visita a suelo tico para pasear y hasta probar el café costarricense.
Teletica.com consultó los movimientos migratorios del artista boricua, quien ingresó a Costa Rica el jueves previo a sus presentaciones, junto a su padre y hermano.
Según Migración, Martínez Ocasio abandonó el país el martes (ver el siguiente video).
El artista puertorriqueño debutó en suelo costarricense en 2018 en el Parque de Diversiones y regresó en 2022 con la gira Un verano sin ti. En esta tercera visita, reiteró su aprecio por la energía de los ticos y la pasión de sus fans, quienes lo recibieron con gran entusiasmo durante más de dos horas de espectáculo, dos noches seguidas.