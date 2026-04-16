Lana del Rey interpretará el tema principal del videojuego de James Bond '007 First Light'

La estrella estadounidense Lana del Rey interpretará el tema principal del videojuego dedicado a James Bond, '007 First Light', previsto para el 27 de mayo, anunció el jueves el estudio danés Io Interactive.



La canción principal del juego, titulada 'First Light', fue escrita y compuesta por Lana del Rey y el compositor británico David Arnold, quien ya trabajó en la música de varias películas de la saga, entre ellas 'El mañana nunca muere' (1997) y 'Quantum of Solace' (2008).

​"Fue un placer trabajar con Lana, que aporta una verdadera singularidad al tema", declaró David Arnold en un comunicado, confiando en que permita "dar a conocer a Bond a un nuevo público".

El tema ya está disponible en las plataformas de streaming.



Antes de Lana del Rey, grandes estrellas de la canción ya interpretaron los temas principales de las películas de la saga James Bond, como Billie Eilish ('Sin tiempo para morir', 2020), Adele ('Operación Skyfall', 2012) o Madonna ('El mundo nunca basta', 1999).



'007 First Light' es uno de los videojuegos más esperados del año y más de tres millones de usuarios ya lo añadieron a su lista de deseos, indicó el martes el estudio Io Interactive.



Disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series en su lanzamiento, el título permitirá a los jugadores encarnar a un James Bond de 26 años que busca obtener su "licencia para matar".

