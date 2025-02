Lady Gaga dará un megaconcierto gratuito en Copacabana en mayo

Lady Gaga dará un megaconcierto gratuito en la icónica playa de Copacabana en Río de Janeiro el 3 de mayo, un año después de que Madonna revolucionara la ciudad a su paso.



"¡El día 3 de mayo Lady Gaga en Rio de Janeiro!", anunció el alcalde de Rio, Eduardo Paes, en una entrevista con el pódcast PodK Liberados la noche del miércoles.



"¿Voy a gastar dinero público en Lady Gaga? Sí. Con Madonna gasté también. ¿Saben por qué? Porque llena todos los hoteles, llena todos los restaurantes", dijo Paes.



La confirmación llega después de meses de rumores, durante los cuales los internautas bautizaron el espectáculo como Gagacabana 2025.



La cantante y actriz estadounidense, de 38 años, acaba de lanzar Abracadabra, el segundo sencillo de su nueva producción Mayhem, que se colocó rápidamente en la cima de varias listas de canciones más escuchadas.



Mayhem será el octavo álbum de estudio de Gaga y su lanzamiento está previsto el 7 de marzo.



La cantante acaba de recibir su 14º Grammy, esta vez por el tema Die With A Smile, que grabó con Bruno Mars.



El concierto seguirá el formato usado en mayo pasado para el de Madonna, que cerró en Rio su gira The Celebration Tour.



Ese espectáculo inyectó 60 millones de dólares a la economía local, según las autoridades.



Paes también adelantó que intentará traer a la banda de rock irlandesa U2 a la Cidade Maravilhosa, sin precisar cuando.



Será un momento especial para los fans brasileños de Gaga, después de que en 2017 cancelara a última hora su actuación en Rock in Rio por dolores severos causados por la fibromialgia, una condición que ha enfrentado durante años.



La única vez que la artista actuó en el país fue en 2012, como parte de la gira "Born This Way Ball", cuando reunió a 50.000 espectadores en el Parque dos Atletas, en el oeste de Rio.



En aquella ocasión, paseó con un fuerte dispositivo policial por la favela de Cantagalo, en Ipanema, donde se fotografió jugando pelota con un grupo de niños.



Finalmente, dejó Brasil con la palabra "Rio" tatuada en la nuca.



Antes de aterrizar en Rio, Lady Gaga será uno de los principales nombres del festival de Coachella en Indio, que se celebra en abril en el desierto californiano.



El de Copacabana podría ser el show más multitudinario de su carrera.



En mayo pasado, según los organizadores, Madonna congregó a 1,6 millones de espectadores, una cantidad cuestionada por el diario Folha de Sao Paulo, cuya estimación los cifró en 875.000.



Los Rolling Stones actuaron en la misma playa en 2006 ante unos 1,2 millones, también según las autoridades de la ciudad.