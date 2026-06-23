EN VIVO
Clock

de HS

Entretenimiento

La voz de Eduardo Aguirre se escuchó en el Mundial 2026

Actualmente, el tico forma parte del grupo canadiense The Tenors.

Por José Fernando Araya 23 de junio de 2026, 15:50 PM

El cantante costarricense Eduardo Aguirre vive uno de los mejores momentos de su carrera y esta vez aprovechará la vitrina del Mundial 2026.

El propio cantante publicó en redes sociales que se presentará ante miles de personas en el Fan Fest de Canadá, esto como parte de las presentaciones musicales que se realizan en las sedes mundialistas. 

“Hoy vamos a cantar en el Fan Fest del Mundial. Seguimos materializando sueños”, escribió.

Aguirre se presentará como parte del grupo canadiense The Tenors, o también conocido como The Canadian Tenors

El tico se unió hace dos años a la agrupación canadiense y esto lo ha llevado a diversos escenarios, no solo de Canadá, sino a nivel internacional, como el Vaticano.

Su presentación se dio a medio tiempo del partido entre Inglaterra y Ghana por el grupo L.

mundial2026

Tags
Más notas