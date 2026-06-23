La voz de Eduardo Aguirre se escuchó en el Mundial 2026

El cantante costarricense Eduardo Aguirre vive uno de los mejores momentos de su carrera y esta vez aprovechará la vitrina del Mundial 2026.

El propio cantante publicó en redes sociales que se presentará ante miles de personas en el Fan Fest de Canadá, esto como parte de las presentaciones musicales que se realizan en las sedes mundialistas.

“Hoy vamos a cantar en el Fan Fest del Mundial. Seguimos materializando sueños”, escribió.

Aguirre se presentará como parte del grupo canadiense The Tenors, o también conocido como The Canadian Tenors.

El tico se unió hace dos años a la agrupación canadiense y esto lo ha llevado a diversos escenarios, no solo de Canadá, sino a nivel internacional, como el Vaticano.

Su presentación se dio a medio tiempo del partido entre Inglaterra y Ghana por el grupo L.