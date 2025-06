“La vida es de ciclos”: Así despiden Juan Carlos Zumbado y Johnny López a JM

Tras casi 13 años de trabajo en Teletica y en el programa Más que noticias (MQN), el periodista José Miguel Cruz anunció su salida de la televisora, en una decisión que, aunque inesperada para muchos, había sido meditada por él durante largo tiempo.

Cruz formó parte del equipo fundador del espacio y deja una huella profunda en sus compañeros y en la audiencia que lo siguió durante más de una década.



​“No te imaginás la sensación un poco extraña que siento en este momento. Es como una tristeza profunda, un dolor que se siente en el alma. Cuando entré, la historia de doña Olga, la familia Picado… cada uno de ellos me inspiró. Me inspiraron a ser emprendedor, responsable, honesto. Y aún hoy uno siente ese calor humano”, expresó Cruz, quien llegó a Teletica en 2011.

La decisión, según explicó, no se debe a una nueva oferta laboral ni a un cambio de medio, sino a una necesidad personal de pausa.

Johnny López, periodista y también miembro fundador del programa, habló con emoción sobre el vínculo profesional y personal que compartió con Cruz.

López explicó que la noticia fue sorpresiva para el equipo.

Juan Carlos Zumbado, productor del programa y colega de Cruz desde 2015, explicó que la decisión de no despedirse en pantalla fue completamente personal.

​“Él lo dijo claramente: 'No me quiero despedir en pantalla porque no es la última vez que me van a ver en pantalla. Jota es muy espiritual. Para él, no era necesario un adiós, sino más bien dejar la puerta abierta. Y eso se le respeta completamente”, relató Zumbado.