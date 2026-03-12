La velada del año: 'influencers' volverán al ring en el mayor 'show' de boxeo de Internet

La nueva edición de la La Velada del Año VI, el evento de boxeo amateur entre creadores de contenido organizado por el streamer español Ibai Llanos, ya tiene cartelera confirmada para 2026.

El espectáculo reunirá a decenas de influencers y personalidades digitales de distintos países y se celebrará el 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España.

Según medios internacionales como El Mundo, las más de 80.000 entradas disponibles se agotaron en poco más de dos horas, lo que confirma el creciente interés por este formato que mezcla deporte, entretenimiento digital y música en vivo.

Un evento que mezcla boxeo, streaming y espectáculo

La Velada del Año es un evento que enfrenta a streamers, youtubers e influencers en combates de boxeo amateur, tras varios meses de entrenamiento. Desde su creación, el formato se ha consolidado como uno de los espectáculos más populares del internet, al transmitirse de forma gratuita y en directo a través de plataformas como YouTube, Twitch y TikTok.

Cada edición combina las peleas con presentaciones musicales de artistas reconocidos, lo que amplía su alcance más allá del público gamer o de streaming. En años recientes, el evento ha contado con shows de figuras internacionales como Myke Towers, Aitana, Eladio Carrión, Grupo Frontera y Melendi, quienes se presentan entre los combates para mantener el espectáculo durante toda la noche.





Diez combates y participantes de varios países

La edición de 2026 marcará un nuevo récord dentro del evento con 10 peleas en una sola noche y la participación de creadores de contenido provenientes de España, México, Argentina, Colombia y Puerto Rico.

Entre los enfrentamientos más esperados destaca el combate principal entre los streamers españoles TheGrefg e IlloJuan. El primero regresa al ring tras haber ganado en la edición anterior, mientras que IlloJuan debutará después de años de especulación sobre su participación.

Otro de los duelos destacados será el de Plex contra Fernanfloo, ambos con experiencia en ediciones previas del evento.





La cartelera también incluirá el combate entre los músicos Kid Keo y Lit Killah, que marcará la primera pelea entre artistas musicales dentro del formato.

La Velada del Año VI también tendrá enfrentamientos femeninos. La creadora de contenido Marta Díaz debutará en el ring frente a Tatiana Kaer, mientras que la streamer española Clerss se enfrentará a la creadora mexicana Natalia MX.

Otra pelea femenina será protagonizada por la española Fabiana Sevillano y la colombiana Valeria La Parce.

En esta edición también debutarán periodistas deportivos en el cuadrilátero: el español Edu Aguirre, del programa deportivo El Chiringuito de Jugones, enfrentará al reportero argentino Gastón Edul, conocido por su trabajo en ESPN.





Un fenómeno global del entretenimiento digital

La función está prevista para iniciar al atardecer y extenderse durante varias horas, con una combinación de combates, presentaciones musicales y momentos virales pensados para la audiencia digital.

La velada podrá verse en vivo y de forma gratuita a través de las plataformas YouTube, Twitch y TikTok, mediante los canales oficiales del streamer Ibai Llanos. Por estos mismos medios se difundirá más información sobre las peleas, como horarios específicos para cada combate.





