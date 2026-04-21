¡La 'Tropicoqueta' llega a Costa Rica! Karol G confirma su regreso en este 2026
La mañana de este martes, la artista publicó la noticia en sus redes sociales.
La cantante colombiana Karol G volverá a Costa Rica en este 2026 como parte de su nueva gira internacional Tropitour.
La artista anunció su esperado regreso con una publicación en redes sociales en la que reveló las fechas y países incluidos en el recorrido, confirmando una presentación en el país: el próximo 27 de noviembre en el Estadio Nacional.
El anuncio llegó acompañado de una imagen con la frase “Viajando por el mundo”, donde se destacan los destinos elegidos, así como un video en el que la cantante aparece preparando maletas, adelantando lo que será una gira que recorrerá Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Este tour ya había sido anticipado durante su participación en el festival Coachella.
La productora responsable de traer a la colombiana a suelo tico será Move Concerts.
La intérprete regresará al país tras su última visita en marzo de 2024, cuando ofreció dos conciertos —el 9 y 10— en el Estadio Nacional, logrando un récord de asistencia en ese recinto. Ese hito, sin embargo, fue superado meses después por el puertorriqueño Bad Bunny durante sus presentaciones en diciembre.
En aquella ocasión, Karol G llegó con su gira Mañana será bonito, llenando por completo el estadio en ambas fechas y consolidando su conexión con el público costarricense.
Para este nuevo espectáculo, se espera que la artista incluya en su repertorio algunos de sus éxitos recientes como Si antes te hubiera conocido, Latina foreva y Papasito, en un show que promete volver a reunir a miles de seguidores.