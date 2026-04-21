¡La 'Tropicoqueta' llega a Costa Rica! Karol G confirma su regreso en este 2026

La cantante colombiana Karol G volverá a Costa Rica en este 2026 como parte de su nueva gira internacional Tropitour.

La artista anunció su esperado regreso con una publicación en redes sociales en la que reveló las fechas y países incluidos en el recorrido, confirmando una presentación en el país: el próximo 27 de noviembre en el Estadio Nacional.



El anuncio llegó acompañado de una imagen con la frase “Viajando por el mundo”, donde se destacan los destinos elegidos, así como un video en el que la cantante aparece preparando maletas, adelantando lo que será una gira que recorrerá Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Este tour ya había sido anticipado durante su participación en el festival Coachella.

La productora responsable de traer a la colombiana a suelo tico será Move Concerts.