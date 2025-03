¡La Tierra de los Muertos volverá a la gran pantalla! Pixar confirma la secuela de 'Coco'

Disney y Pixar han hecho oficial la producción de Coco 2, una esperada secuela que traerá de vuelta la magia del Día de los Muertos en una nueva historia animada.



El anuncio fue realizado por Bob Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company, durante la reunión anual de accionistas. Aunque la película aún se encuentra en una etapa inicial de desarrollo, ya se confirmó que contará con la participación de Lee Unkrich y Adrián Molina, quienes dirigieron la primera entrega, además del productor Mark Nielsen.

