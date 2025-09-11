La Tate McRae tica: Itzel muestra su proyecto musical y evolución artística

A sus 18 años, Itzel Lozano Soto, conocida artísticamente como Itzel, regresa con fuerza al panorama musical costarricense. La cantante y bailarina originaria de Tres Ríos estrena No vuelvas más, un tema que nació tras una relación inestable de adolescencia y que, lejos de quedarse en una experiencia personal, se ha transformado en un himno de empoderamiento.

“Es una canción que nace del empoderamiento, después de una relación en la que me di cuenta de que valgo mucho más y decidí desligarme de esa persona”, contó la artista.

El tema tiene un trasfondo íntimo, pero con el que muchos pueden identificarse.

“Lo que más me dicen es que está ‘demasiado dedicable’ y que se sienten súper identificados con la historia. Eso me encanta, porque refleja que no soy la única que ha pasado por algo así”, agregó.

Inspirada en figuras internacionales como Tate McRae, Itzel apostó por unir su talento vocal con la danza, un sello que ya forma parte de su identidad artística.

​“Quería lograr la fusión perfecta entre el baile y la cantada. Para mí, lo más importante en este proyecto fue mostrar lo mejor de ambos mundos”, explicó.









El videoclip de No vuelvas más también refuerza ese mensaje. Fue dirigido por Armando León, compañero de baile de Itzel, y destaca por su narrativa visual.

​“Él tiene una visión súper chiva para capturar momentos de baile. Con el equipo quisimos reflejar la solidaridad y el empoderamiento entre amigas, porque siempre existe ese apoyo cuando uno no está bien”, relató la joven.

El último año ha sido de cambios significativos en su vida.

“En estos meses he aprendido muchas cosas que me han ayudado a crecer como persona y como artista. Espero que esa madurez se refleje en todo lo que hago”, dijo con entusiasmo.

Sobre cómo se definiría, la cantante fue clara: “Creo que soy una artista versátil y genuina, alguien que transmite lo que siente a través del arte. Siempre he sido de esas personas que hablan más con lo que crean que con las palabras”.

En cuanto a colaboraciones, Itzel confesó que admira a muchos artistas de la escena nacional. “Me gustaría mucho trabajar con Deikel o Letty, que tiene mi edad y es supertalentosa. Internacionalmente, me inspiran artistas como Sech o Boza”, señaló.

Con la mirada puesta en el futuro, la artista no duda en sus metas.