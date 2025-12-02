La sorpresa detrás del día especial: ¿Quién organizó la boda de Carlos Álvarez?

Aunque la boda de Carlos Álvarez y Evelyn Durán se celebró como un evento íntimo, con familiares y amigos, hubo un elemento que la hizo aún más especial: la participación activa de su hija mayor, Nicole.

El presentador de televisión contó a Teletica.com que Nicole no solo estuvo presente, sino que se encargó de coordinar gran parte del evento.

Carlos destacó que la joven, a pesar de estar en pleno proceso de graduación, asumió la organización junto con su tía y todos los involucrados, logrando que cada detalle del día fuera perfecto.

​“Ese es un tema maravilloso. Nicole se encargó de todo; tiene 18 años y estaba en pleno proceso de graduación. Hizo todo de manera maravillosa junto con su tía y todos los involucrados”, relató.

Además, la hija menor de ambos, Karolina, tuvo un rol activo durante la ceremonia: entregó a sus padres, participó con los anillos y quiso hablar frente a los invitados. Su emoción era evidente, y Carlos destacó que todo fue un momento muy especial para él:

​“Karito me entregó porque ella quería hacerlo, estaba muy emocionada. También participó con los anillos y quiso hablar. Estuvieron metidísimas en el evento, y fue realmente increíble. Todo fue demasiado lindo para mí”, ratificó.

Para la pareja, la participación de ambas hijas consolidó la celebración como un evento íntimo, familiar y lleno de amor, donde cada miembro aportó al éxito del gran día.

Karolina es hija de los recién casados. Por su parte, Nicole es hija de Durán, pero “hija de corazón” de Álvarez, según él mismo lo describe.

El animador recalcó que esta cercanía familiar y la implicación de sus hijas reflejan la unión y complicidad de la familia Álvarez Durán, haciendo que la boda fuera no solo un momento romántico, sino también un verdadero homenaje a la familia y al amor compartido entre todos.