La saga revive con sus creadores: los Wayans presentan el tráiler de 'Scary Movie 6'

La franquicia de comedia y terror Scary Movie volverá a los cines con una sexta entrega que marcará el regreso de sus creadores originales. Los hermanos Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans retomarán el control creativo de la saga y estrenarán la película el 12 de junio de 2026, casi 25 años después de su última participación en la serie.

El anuncio fue confirmado por Marlon Wayans a través de su cuenta oficial de Instagram, desatando entusiasmo entre los seguidores de la irreverente parodia que revolucionó el género a inicios de los 2000.

En esta nueva producción, los Wayans no solo estarán a cargo del guion y la producción, también aparecerán en pantalla. Su última intervención en la franquicia fue en Scary Movie 2, estrenada en 2001. Tras esa entrega, su relación con el estudio se fracturó y quedaron fuera de las siguientes secuelas.





Para esta ocasión, el trío creativo trabajará junto a su colaborador habitual Rick Alvarez. El proyecto contará con el respaldo de Miramax, estudio vinculado a la saga desde sus inicios, mientras que Paramount Pictures asumirá la distribución a nivel mundial.

La primera película de Scary Movie, lanzada en el año 2000, fue un fenómeno de taquilla. En su fin de semana de estreno recaudó $42,5 millones, estableciendo un récord como el mayor debut para una cinta de terror clasificación R dirigida por un cineasta afrodescendiente. Además, consolidó a los Wayans como referentes del humor satírico y la parodia cinematográfica.

Posteriormente, Miramax optó por los hermanos Zucker para dirigir las siguientes entregas, decisión que dejó por fuera a los creadores originales y marcó un cambio en el estilo de la saga.

Más allá del regreso, Scary Movie 6 promete recuperar el tono provocador y el humor directo que caracterizó a las primeras películas. La expectativa ya posiciona esta producción como uno de los proyectos más esperados dentro del cine de comedia de los próximos años.



