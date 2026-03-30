La Sabana vibró en el cierre del FIA 2026

El Parque Metropolitano La Sabana vibró con el cierre del Festival de las Artes (FIA) 2026.



Cientos de personas se acercaron al “pulmón de San José” para despedir esta edición del tradicional festival, en una jornada que tuvo como principal acto la presentación de la cantante puertorriqueña Ivy Queen.



Personas de todo el país se acercaron a La Sabana para ver a la famosa reguetonera, que se presentó a eso de las 8 p. m.



Sin embargo, durante todo el día hubo actividades para toda la familia, incluido un show de swing criollo y bolero que puso a bailar a los presentes.



Durante 10 días, por el FIA desfilaron más de 450 artistas en 70 actividades, con una agenda que incluyó música, teatro, danza, cine y ferias de diseño, todo de manera gratuita.