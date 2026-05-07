'La Reina del Flow' anuncia concierto en Costa Rica
El elenco de la popular serie de Netflix ya tiene fecha para encontrarse con el público tico.
Los seguidores de La Reina del Flow ya tienen fecha para disfrutar en vivo de las canciones y personajes de la producción. El elenco de la popular serie llegará a Costa Rica con un concierto programado para el sábado 10 de octubre en Parque Viva.
El espectáculo promete reunir la música, el reguetón y la energía que han convertido a la producción en un fenómeno internacional.
En el anuncio oficial se adelantó que el público podrá vivir una experiencia inspirada en la historia y los temas musicales de la serie.
La gira de conciertos forma parte del recorrido latinoamericano impulsado por Caracol Televisión, productora de la serie, que también llevará el show a otros países de la región.
Aunque todavía no se revelan detalles sobre precios o localidades, la organización confirmó que las entradas estarán disponibles próximamente mediante smarticket.
La serie estrenó recientemente su tercera temporada, la cual ha generado conversación entre los fanáticos por los nuevos personajes y el giro de la historia. Entre los personajes más reconocidos destacan Charly Flow y Erick Cruz.