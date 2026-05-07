'La Reina del Flow' anuncia concierto en Costa Rica

Los seguidores de La Reina del Flow ya tienen fecha para disfrutar en vivo de las canciones y personajes de la producción. El elenco de la popular serie llegará a Costa Rica con un concierto programado para el sábado 10 de octubre en Parque Viva.



El espectáculo promete reunir la música, el reguetón y la energía que han convertido a la producción en un fenómeno internacional.

En el anuncio oficial se adelantó que el público podrá vivir una experiencia inspirada en la historia y los temas musicales de la serie.





La gira de conciertos forma parte del recorrido latinoamericano impulsado por Caracol Televisión, productora de la serie, que también llevará el show a otros países de la región.



Aunque todavía no se revelan detalles sobre precios o localidades, la organización confirmó que las entradas estarán disponibles próximamente mediante smarticket.



La serie estrenó recientemente su tercera temporada, la cual ha generado conversación entre los fanáticos por los nuevos personajes y el giro de la historia. Entre los personajes más reconocidos destacan Charly Flow y Erick Cruz.

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