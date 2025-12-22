¿La reconciliación del año? Bad Bunny y J Balvin se suben juntos al escenario

La música volvió a unir lo que parecía roto. Bad Bunny y J Balvin se reconciliaron públicamente en México en el último del puertorriqueño en el Estadio GNP este domingo, ante más de 60 mil personas que no esperaban presenciar uno de los momentos más comentados del género urbano en los últimos años.

La sorpresa llegó cuando el colombiano J Balvin apareció en el escenario y se sumó a Bad Bunny para interpretar La Canción, desatando la euforia del público. La química entre ambos, que muchos daban por perdida, reapareció de inmediato entre aplausos, gritos y celulares en alto de quienes querían grabar la que algunos ya catalogan como la reconciliación del año.

“Supremamente orgulloso de Benito Martínez Ocasio por lo que está haciendo y lo que representa para todos los latinos en el mundo entero”, dijo Balvin, antes de agradecerle por la inspiración y el aprendizaje compartido a lo largo de los años.

El mensaje cerró con una frase que marcó el tono del reencuentro: “El pasado es pasado. Somos hombres y hemos madurado”, afirmó Balvin, mientras ambos se fundían en un abrazo que rápidamente se volvió viral y selló el final de su distanciamiento.

Bad Bunny respondió de inmediato, aclarando que la reconciliación no fue improvisada. “Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho y que te quiero mucho”, dijo el Conejo Malo, al tiempo que reconoció que ya se habían ofrecido disculpas en privado semanas atrás.

El artista puertorriqueño explicó que solo faltaba el escenario adecuado para hacerlo público.

“Tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartirlo en tarima, y qué bueno que fue aquí en México”, añadió, destacando el cariño que ambos sienten por ese país.

Pero, ¿por qué estaban peleados?

Tras el lanzamiento de Oasis en 2019, ambos siguieron caminos distintos y, aunque nunca explicaron abiertamente qué ocurrió, la relación dejó de mostrarse cercana.

La tensión se volvió evidente en 2023, cuando Bad Bunny lanzó Nadie sabe lo que va a pasar mañana y, en la canción Thunder y Lightning, soltó una línea que muchos interpretaron como una crítica directa a la forma de ser y de moverse de Balvin en el negocio musical.

La frase “mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin” fue leída como un cuestionamiento a la postura del colombiano, a quien se le asocia con una actitud más conciliadora y abierta hacia marcas, eventos globales y la industria comercial.

A esto se sumó otro elemento clave: el conflicto entre J Balvin y Residente. Diversas teorías apuntan a que Bad Bunny tomó partido a favor de Residente en esa disputa, lo que habría agravado aún más la distancia con Balvin.

Aunque el colombiano reaccionó con mesura —diciendo que seguía considerando a Benito un buen muchacho y un gran artista—, el silencio posterior y la ausencia de colaboraciones confirmaron que la relación estaba rota.

Por eso, la reconciliación en México no solo cerró un capítulo musical, sino también una diferencia de fondo sobre cómo cada uno entiende su rol, su imagen y su responsabilidad dentro del género urbano.