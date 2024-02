La presión de llevar a la gran pantalla al mito Bob Marley

10 de febrero de 2024, 9:01 AM

"Bob Marley: One Love", que se estrena mundialmente la semana que viene, era un proyecto solo para valientes.

Y en el caso de Reinaldo Marcus Green, este director estadounidense solo tenía en su haber un par de grandes producciones: "El método Williams" (2021), en la que Will Smith interpreta al padre de las estrellas del tenis Venus y Serena Williams, y "Joe Bell" (2020), una historia de acoso escolar con Mark Wahlberg.

"No es mi rostro lo que veo en esos carteles. Es la buena voluntad y el amor con el que Bob es recibido en todo el mundo", dijo a AFP.

"Todos tienen la idea de Bob como un tipo feliz y amable, pero no, no era perfecto", añadió. "Pero su misión era perfecta, y su música... no hay nada que se le parezca".