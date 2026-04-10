"La Posesión de la Momia" promete terror extremo con una historia familiar inquietante

Tras consolidarse como una de las nuevas voces del cine de horror, Cronin presenta La Posesión de la Momia, una producción respaldada por Blumhouse Productions, Atomic Monster y New Line Cinema, que llegará a los cines el 16 de abril bajo la distribución de Warner Bros. Pictures.

La historia gira en torno a una familia marcada por la tragedia: la hija menor de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro. Ocho años después, su inesperado regreso, lejos de traer alivio, desencadena una serie de eventos perturbadores que convierten el hogar en una auténtica pesadilla.

El elenco está encabezado por Jack Reynor y Laia Costa, junto a May Calamawy, Natalie Grace y Verónica Falcón. La producción reúne además a figuras clave del género como James Wan y Jason Blum.

Un terror con múltiples capas

Cronin apuesta por una narrativa que trasciende el susto tradicional. La cinta incorpora elementos de investigación policial y drama psicológico, inspirándose en referentes como Poltergeist y Se7en, con el objetivo de construir una historia más compleja y emocional.

El director explicó que la base del relato parte de un “secreto enterrado”, una idea que conecta con la tradición de las momias y los misterios antiguos, pero es trasladada a un contexto contemporáneo. La trama, además, se desarrolla en dos líneas temporales, lo que profundiza el suspenso y el origen del horror.

Uno de los elementos más destacados es la construcción del antagonista. A diferencia de otras producciones del género, el realizador opta por mostrar la amenaza progresivamente y, en muchos casos, a plena luz del día.

Según detalló Cronin, el diseño del monstruo responde a la evolución del personaje: lo que inicialmente parece una recuperación física es, en realidad, una transformación inquietante. Cada cambio visual fue planificado para reforzar la sensación de deterioro y misterio.

Entre lo psicológico y lo visceral

La película combina el terror psicológico con escenas de alto impacto visual. El director insiste en que el uso del gore debe estar justificado por la historia y los personajes, buscando que el público conecte emocionalmente antes de enfrentar momentos extremos.

Además, introduce elementos cotidianos en situaciones perturbadoras, una fórmula que ya había explorado en Evil Dead: El despertar, con el objetivo de generar mayor incomodidad y cercanía con el espectador.

Detrás de cámaras, la producción cuenta con un equipo experimentado, entre ellos el director de fotografía Dave Garbett y el diseñador de producción Nick Bassett, quienes trabajaron previamente con Cronin. El rodaje incluyó la construcción de sets detallados y el uso de técnicas visuales innovadoras para potenciar la experiencia.

La propuesta estética también se apoya en una cuidada paleta de colores, vestuario y efectos prácticos que refuerzan la atmósfera oscura de la historia.

Con el respaldo de estudios especializados en el género y un enfoque que mezcla lo emocional con lo perturbador, La Posesión de la Momia se perfila como uno de los estrenos más relevantes del año para los amantes del terror.

Vea aquí el tráiler completo: