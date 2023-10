“La piel tiene memoria”, frase que une a Édgar Silva, Omar Cascante y Daniel del Barco

"Uno piensa que este tipo de lesión no te va a pasar a vos. Hasta que antes de pandemia me salió una manchita granulosa, como una costrita, me la fui a ver, me hicieron un tratamiento, pasó pandemia y otra vez apareció la mancha. Cuando dicen que la piel tiene memoria, es completamente cierto. Fui a donde la doctora y me dijo: ‘No me gusta esa mancha’, no era la enfermedad como tal (cáncer de piel), pero sí era una mancha que, si no se cuidaba, podía llevar al siguiente paso", subrayó.