La península de Nicoya: el mar que atrae estrellas internacionales

Shawn Mendes, Paulo Londra, Shakira, Ivanka Trump y recientemente Hugh Jackman tienen algo en común: eligieron la península de Nicoya como refugio para desconectarse del ruido mediático y disfrutar del “pura vida” este 2025.

El más reciente caso es el del aclamado actor australobritánico, quien llegó este sábado a Costa Rica y tuvo como primera parada el distrito de Cóbano, en Puntarenas, reafirmando el atractivo internacional de esta región costera.

Jackman, reconocido mundialmente por su papel de Logan/Wolverine en la saga X-Men, fue visto este fin de semana en el Aeródromo de Cóbano, donde una fotografía junto a transportistas locales comenzó a circular en redes sociales. La imagen, compartida por Peninsula Informada, generó expectativa entre vecinos y turistas, sin alterar la tranquilidad que caracteriza al destino.

La visita del actor se suma a una lista creciente de personalidades internacionales que han elegido la península de Nicoya para vacacionar.

Artistas, actores y deportistas de élite encuentran en esta zona un equilibrio entre playas, naturaleza, privacidad y hospitalidad, elementos que han convertido al territorio en un destino recurrente para celebridades que buscan pasar desapercibidas.

Desde el ámbito local, la llegada de figuras de talla mundial es vista como el resultado de un proceso de posicionamiento estratégico del destino.

Ronny Montero Orozco, intendente municipal de Cóbano y asesor de la Comisión Pro-Cantón Cóbano, explicó que desde mayo de 2024 se ha trabajado de forma sostenida para proyectar el distrito a nivel nacional e internacional.

​“Formamos la oficina de Turismo y Cultura y logramos ser parte de la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo, además de obtener la Vicepresidencia de la Red Iberoamericana de Turismo (Iberturismo) de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Esto nos ha permitido dar a conocer de manera más directa nuestro territorio como un lugar ideal para el turismo deportivo, de aventura y naturalista”, indicó.

Montero añadió que la presencia de celebridades como Ivanka Trump, jugadores del Barcelona y del Real Madrid, así como artistas internacionales —entre ellos Shakira en 2025 y ahora Hugh Jackman— responde a una combinación de factores naturales y sociales.

“Nuestras playas, el hecho de ser la cuna de la conservación en Costa Rica con la Reserva Natural Cabo Blanco, la calidez humana y el respeto que los locales brindan a los visitantes hacen la diferencia. Aquí no hay paparazzis persiguiéndolos; hay privacidad, tranquilidad y servicios turísticos preparados para atenderlos sin invadir su espacio”, afirmó.

Finalmente, destacó los avances en seguridad vial, con la presencia fija de la Policía de Tránsito desde julio de 2024, como resultado de un esfuerzo conjunto entre el gobierno local, la Cámara de Turismo de la Zona Azul, los comercios y la comunidad.

Con playas como Tambor, Montezuma, Mal País, Playa Carmen, Santa Teresa, Hermosa y Manzanillo, la península de Nicoya se consolida como un imán para estrellas internacionales, donde el mar, la naturaleza y la discreción continúan atrayendo a figuras del cine, la música y el deporte. A esto se suma la oferta de clases de snorkeling, surfing y buceo, actividades que se han convertido en un gran atractivo tanto para visitantes nacionales como extranjeros, y que refuerzan la imagen de la región como un destino integral para el descanso, la aventura y el contacto directo con el océano.

Este medio también intentó conversar con la Cámara de Turismo de Cóbano, aunque indicaron que por el momento, no pueden atender las consultas.