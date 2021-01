La pandemia silencia el Día Internacional del Mariachi en México

Guadalajara, México | La pandemia por el coronavirus silenció este jueves la música de los mariachis en la ciudad mexicana de Guadalajara, donde los músicos esperaron en vano los festejos por el día internacional de este emblema de la cultura del país norteamericano.



Sin sus instrumentos en la mano -por el riesgo de ser multados por las autoridades locales-, los músicos vieron transcurrir el día desde las bancas de la tradicional Plaza de los Mariachis, en el centro de Guadalajara, la cuna en México de los tradicionales cantantes vestidos de "charro".



"No hay eventos, casinos, ni terrazas; no tenemos eventos para nada ahorita", dice a la AFP Polo Macero, un mariachi de 60 años, acusando de ello a la pandemia del covid-19 y las restricciones para combatirla en el cuarto país más enlutado en el mundo por el virus.



Las autoridades "no nos dejan trabajar aquí en la Plaza de los Mariachis. Eso es lo que nos ha afectado mucho", afirma.



Con su chaquetas bordadas, sombrero de ala ancha y botas de campo, considerado como un elemento fundamental de la cultura mexicana, el mariachi fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad hace diez años por la UNESCO.



En el país existen escuelas especializadas de mariachi, pero usualmente es un oficio que se pasa de generación en generación.



"Mis hermanos son músicos casi todos y mi papá también, y a mí también me gustó agarrar la vihuela [instrumento de cuerda similar la guitarra] y soy mariachera como ellos", dice por su parte Sandra Teresa de Jesús.



Sandra agrega que sin trabajo en México, muchos de sus compañeros piensan irse a Estados Unidos.



"Pero es lo mismo porque también la gente allá esta asustada", añade.



Con las calles y las plazas calladas, la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara ofreció conmemorar la fecha con un concierto virtual vía Facebook protagonizado por Mariachi Femenil Innovación Mexicana, una orquesta formada exclusivamente por mujeres.



México registra hasta el momento 1.711.283 casos confirmados de coronavirus y 146.174 defunciones.

