La odontóloga tica que se hizo amiga de Harry Potter

Lo que parecía un paseo cualquiera por Times Square terminó convirtiéndose en una historia digna de contar para la odontóloga costarricense Priscilla Bermúdez, quien vivió un encuentro inesperado con el actor Daniel Radcliffe, recordado mundialmente por dar vida a Harry Potter.

Según contó la doctora, todo ocurrió cuando vio un grupo grande de personas reunidas y, por curiosidad, preguntó qué estaba pasando.

Fue entonces cuando descubrió que Radcliffe estaba en el lugar invitando al público a su obra Every Brilliant Thing, que presenta en el Hudson Theatre de Broadway.

Lejos de quedarse viendo de largo, junto a su hermana Cynthia se acercó… y terminó llevándose mucho más que una foto.

“Nos acercamos y cuando le pedimos la foto se portó humilde y divino, hasta nos invitó a que llegáramos a su obra. Yo siempre decía que nunca me toparía un famoso aquí en Nueva York… y al rato me apareció Harry Potter” dijo a Teletica.com la dentista.

El encuentro ocurrió el sábado… y ya hay quienes, entre broma y broma, dicen que hasta Harry Potter tiene odontóloga… y es tica.

