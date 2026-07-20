'La Odisea' arrasa en las taquillas en su fin de semana de estreno

La película 'La odisea', del cineasta Christopher Nolan, alcanzó el primer lugar de la taquilla en Estados Unidos y Canadá al recaudar 124,5 millones de dólares durante su fin de semana de estreno, según estimaciones de la industria divulgadas este domingo.

La adaptación cinematográfica del poema épico de Homero también obtuvo 139 millones de dólares en los mercados internacionales, para un total de 263,5 millones de dólares en todo el mundo, de acuerdo con Exhibitor Relations.

La cifra fue suficiente para cubrir el presupuesto estimado de 250 millones de dólares de la producción.

La cinta, producida por Universal y protagonizada por Matt Damon y Anne Hathaway, superó ampliamente las proyecciones iniciales, que estimaban una recaudación inferior a los 100 millones de dólares durante su primer fin de semana.

"Nolan es el único cineasta activo hoy en día que podría tomar una historia antigua como esta, atraer a un elenco tan vasto y talentoso como este, y convertirla en un acontecimiento de la cultura pop", afirmó el veterano analista de la industria David A. Gross.

Basada en el antiguo poema épico de Homero, la película sigue al héroe Odiseo mientras enfrenta múltiples desafíos en su viaje de regreso a casa tras la guerra de Troya.

Además, se convirtió en la primera película de la historia filmada íntegramente con cámaras de cine IMAX.

En un distante segundo lugar se ubicó 'Moana', de Disney, que recaudó 19 millones de dólares en su segunda semana, para un acumulado de 82 millones de dólares en Norteamérica y 178 millones de dólares a nivel mundial.

En la tercera posición quedó 'Minions & Monsters', que sumó otros 14,8 millones de dólares durante el fin de semana en el mercado doméstico y elevó su recaudación global a casi 357,6 millones de dólares en tres semanas.

Por su parte, 'Toy Story 5', también de Disney, descendió al cuarto puesto en su quinta semana de exhibición. La película obtuvo una recaudación estimada de 13 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana, para un total cercano a los 958 millones de dólares en todo el mundo.



