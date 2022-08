La Nota Rosa: Ep. 7 | El llanto y la frustración se apoderan de las estrellas

Por Walter Obando | 9 de agosto de 2022, 10:18 AM

En la séptima gala de Dancing With The Stars (DWTS) de este domingo, no todas las parejas en competencia tuvieron la mejor suerte. Ese fue el caso de Nicole Aldana quien, tras un leve error en su coreografía, obtuvo bajas calificaciones por parte del jurado, pese al profesionalismo y a la astucia que fueron tan evidentes durante su puesta en escena con el bailarín Erick Vásquez.



En el sétimo episodio del pódcast La Nota Rosa, los presentadores Shirley Álvarez, Walter Obando y El Danny CR confesaron que incluso vieron llorar a Aldana previo a que finalizara el programa.



Esto sirvió como punto de partida para que Obando asegurara que, a estas alturas de la competencia, ya va siendo necesario que las estrellas fortalezcan su mente, para que, en medio de tantas exigencias, no dejen que las emociones afecten su desempeño en pantalla y en la tabla de calificaciones.

"Nicole Aldana es la estrella que posiblemente más ensaya, una de las más aplicadas y que más empeño dedica a sus coreografías. Yo le digo a ella que siga siendo así, que esto la haga más fuerte y que continúe demostrando con su trabajo esforzado y honesto que merece seguir en la competencia”, dijo el controversial comunicador durante el episodio.

Por primera vez en las siete semanas del reallity, la presentadora de televisión y

competidora, Kimberly Loaiza, quedó de última en la tabla, esto después de que el jurado emitiera calificaciones sorprendentemente bajas a supuesta en escena. Sin embargo, Loaiza, con la sonrisa que la caracteriza, reaccionó indicando que eso no le preocupa ni le baja el ánimo.

“Realmente, las bajas calificaciones no me ponen triste, no me quitan el sueño, soy consciente de que debo mejorar y eso es lo que hacemos día con día. El sueño sigue intacto, queremos llegar a la gran final de Dancing With The Stars”, dijo.



Dentro de este séptimo episodio del pódcast encontrará, además, todas las curiosidades

que nadie vio ni escuchó en la gala anterior de la competencia de Dancing With The Stars.

Puede escuchar el pódcast de esta semana aquí: