"La noche antes no dormí", reconoce Édgar Silva tras debut en Teletica Radio

El reconocido periodista y presentador Édgar Silva estrenó, el martes anterior a las 5 p. m., su programa 'El Telescopio' en Teletica Radio.

¿Cómo se sintió en esta primera experiencia?

"Muy nervioso, más que haciendo Nace una Estrella. El lenguaje radiofónico para mí es relativamente nuevo. Nace una Estrella lo ensayé y este programa lo planeé, pero no lo ensayé. Entonces la noche antes no dormí, me acosté tarde revisando el guion, estaba literalmente como nuevo, te hace sentir vivo, que todavía estas cosas te emocionan", comentó Silva.

Durante el desarrollo del programa, el comunicador utilizó el sistema de videollamadas para realizar sus entrevistas.



"Ya lo había usado, pero uno tiene que acostumbrarse a los tiempos de esa transmisión, uno tiene que controlar por un lado la emisión de radio y la de Facebook, entonces son dos ambientes que uno tiene que aprender a combinar, eso también me generaba un poquito de ansiedad, ver cómo se comportada", agregó.

En el primer episodio de 'El Telescopio' lo acompañaron Grace Abarca, quien es cantante y profesora de canto, también Miriam Jarquín, cantante y profesora de canto, Carlos Guzmán, compositor y producto musical, y el coach Francisco Villalta.

El próximo martes 11 de mayo a las 5 p. m. Silva tendrá de invitados a Luz Romero, profesora de canto, Eduardo "Balo" Gómez, quien es cantautor y productor, y al motivador Mauricio Corrales.

